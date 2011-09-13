«Наша Украина» делает вывод, что Литвин исполняет волю Банковой

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда Владимир ВЯЗИВСКИЙ заявляет, что партия «Наша Украина» поддерживает решение Комитета сопротивления диктатуре отправить председателя ВР Владимира ЛИТВИНА в отставку и осуждает его действия во время принятия антинародных пенсионной и налоговой реформ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«В.ЛИТВИН стал обычным исполнителем воли Банковой. Его присутствие в должности спикера парламента – марионеточное», - отметил В. ВЯЗИВСКИЙ.

По его словам, в частности, поводом для такого вывода является ситуация вокруг законопроекта «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», который является очередной попыткой власти незаметно легализовать механизм ограничения и отмены социальных гарантий для людей. Так, проект закона прямо нарушает Конституцию, согласно которой не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод граждан.

По словам депутата, законопроект предусматривает изменения в 17 действующих законов Украины, что позволяет правительству в любой момент лишить льгот 16 категорий граждан. Под предлогом того, что в бюджете якобы нет денег, правительство сможет отменять и снижать существующие льготы для шахтеров, медиков, учителей, работников фармацевтической отрасли, чернобыльцев, ветеранов, инвалидов и детей войны, участников боевых действий и многих других.

«Наша Украина» осуждает попытки В.ЛИТВИНА провести принятие этого законопроекта с нарушением регламента и без согласования с профильным парламентским комитетом», - заявил В.ВЯЗИВСКИЙ.