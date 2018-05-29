Кому нужен перерыв в две недели: власти или Тимошенко?

Сегодня судья Родион Киреев ни с того ни с сего объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела Юлии Тимошенко сразу на две недели - до 27 сентября.

Утром в Печерском суде должны были начинаться дебаты. В начале заседания адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк сообщил, что защита готовилась к дебатам, хотя времени было крайне мало. Юлия Владимировна поддерживает его заявление о нехватке времени на подготовку, в то же время резюмируя: “Но мы будем защищаться, как сможем”.

И вдруг раздается ответ Киреева:

- С учетом того, что в судебном заседании 31 августа 2011 года был продлен срок для изготовления протокола и учитывая заявление подсудимой о подготовке к судебным дебатам, суд для предоставления дополнительного времени на подготовку объявляет перерыв в заседании до 27 сентября 15.00.

- Я думаю, что все это зашло в тупик, - комментирует решения председательствующего Тимошенко, добавляя. - Разваливаются все политические репрессии.

Решение и в самом деле выглядит странно, учитывая, что буквально в четверг защита просила на подготовку к дебатам 5 дней, а Киреев дал лишь один (в выходные СИЗО не работает), а здесь ни с того ни с сего - 15 дней, беспрецедентный случай на этом процессе.

Так кому и зачем понадобился двухнедельный перерыв в деле?

Версии адвокатов: рейдерский сюрприз Юрий Сухов:

Перенос на 15 дней дебатов, безусловно, свидетельствует о том, что на сегодня суд еще не готов принимать какие-либо решения и оценивать то, что мы скажем в дебатах. Безусловно, это лучше для нас, мы будет иметь время увидеть полностью дело и подготовить свои материалы. Но проблема в том, что Юлию Владимировну фактически еще на две недели абсолютно незаконно, на наш взгляд, оставили за решеткой. Это свидетельствует о том, что определенные репрессии против нее продолжаются.

Александр Плахотнюк:

Одной из мотиваций суда при переносе дебатов было предоставление времени защитникам для подготовки. Ну не может быть так, чтобы в четверг нам отказали в удовлетворении ходатайства, а в понедельник дают больше двух недель. За это время, очевидно, что-то произошло, и не в суде, а за пределами процесса.

Мы были убеждены с самого начала, что в действиях Юлии Владимировны отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 365 УК, которую ей инкриминируют. В ее действиях отсутствуют любые нарушения закона. Об этом свидетельствуют и материалы дела, и выводы Генпрокуратуры 2010 года, и выводы Минюста, и экономические экспертизы. Поэтому суд просто не может объявить сейчас обвинительный приговор. Суд на сегодня не готов доказать и обосновать то, что Юлия Владимировна совершила какое-либо преступление при подписании контрактов 2009 года.

Николай Сирый:

Сегодня фактически состоялся рейдерский сюрприз, когда судья не спросил у защиты, сколько нам нужно дней, не спросил у Юлии Владимировны, сколько ей нужно для подготовки к дебатам, и на свое усмотрение определил, что нужно две недели.

Версия прокуроров: защите нужно время для подготовки Лилия Фролова:

Сегодня было запланировано проведение судебных дебатов в уголовном деле по обвинению Тимошенко Юлии Владимировны. Однако, учитывая то, что подсудимая в судебном заседании заявила, что ей было недостаточно времени для подготовки к судебным дебатам, к тому же и адвокаты сказали, что они подготовились по крайней мере, как смогли, к судебным дебатам, - суд решил предоставить дополнительное время для подготовки и перенес судебные дебаты на 27 сентября.

Версии народных депутатов Сергей Соболев, БЮТ: ЯНУКОВИЧ ПОНЯЛ, ЧТО НУЖНО СРОЧНО ВЫПУТЫВАТЬСЯ

Когда адвокаты вступали в процесс - им давали день на подготовку. Даже тем, кто дела в глаза не видел. Когда нужно было подзащитной готовиться к даче показаний в суде - давалось максимум полдня.

Сейчас вдруг Киреев так “расщедрился”, что получили две недели на подготовку к последним дебатам. Понятно, что это связано не с щедростью Киреева, и не с решением наконец начать выполнять УПК. Это связано с давлением, которое идет и изнутри страны, и извне на Януковича, потому что именно он организатор этого процесса.

Сейчас встал вопрос, что мы не можем оставаться один на один с Россией без поддержки ЕС. Теперь, когда Янукович решил разыграть еще и карту этой войны с Россией, думаю, ему нужна реальная поддержка Европейского Союза. Она нужна прежде всего в газовых переговорах. А вести газовые переговоры, имея за спиной арестованную Тимошенко - это вообще абсурд. Потому Янукович и его команда поняли: нужно срочно выпутываться из этой ситуации.

Эти две недели - лучшее время для их команды подумать, как выйти из этого позорного процесса, где они оскорбляют не Тимошенко, а где они оскорбляют Украину как государство.

Они сделали ключевую ошибку, когда принимали решение в кабинете Януковича об открытии этого уголовного дела. И не только этого.

Вадим Колесниченко, ПР: ЕСЛИ БЫ СУДЬЯ НЕ ДАЛ ВРЕМЕНИ, ЭТО БЫЛО БЫ СЕРЬЕЗНЫМ НАРУШЕНИЕМ

Перерыв в две недели отвечает процедуре. В суде происходит стандартная процедура - сначала оглашают документы, имеющиеся в уголовном деле. Потом идут допросы свидетелей. Свидетели могут изменить свои показания, могут появиться новые документы, новые обстоятельства. В сущности, это новое дело... Но это уже было сделано публично в рамках судебного заседания. После этого, конечно, нужно намного больше времени, чтобы осознать и обработать весь полученный материал и в дебатах уже ссылаться на те допросы, документы, заявления, которые были объявлены во время судебного следствия.

Судья правильно сделал. Если бы судья не дал такого времени - это было бы серьезным нарушением.

Он беспокоится не о правах Тимошенко, прокурора или кого-либо, он беспокоится о процедуре судебного следствия. Он это обязан обеспечить. Если человек не подготовится, то в судебных дебатах не сможет ссылаться на документы и доказательства, прозвучавшие в судебном заседании.

УПК никак не ограничивает срок на подготовку.

А в чем здесь политика? Была бы политика, если бы он вообще не дал времени на подготовку. Тогда бы адвокаты сказали, что не дали времени. Дали время - адвокат говорят, что это странно.

Следовательно, права Тимошенко еще больше защищены. Защита имеет еще больше возможностей готовиться качественно к дебатам.

Я здесь никакой хитрости не вижу.

Юрий Кармазин, НУ-НС: ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА - ПЕРЕГОВОРЫ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС

Мы вышли на завершающий этап переговоров о подписании соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Это и есть основная причина отсрочки этого дела.

Потому что сегодня Янукович воюет на несколько фронтов. С РФ (и там его позиция понятна, и она патриотическая, хоть и не всегда разумная) и внутри страны с оппозицией. Ему нужно самому думать о спасении. И эти две недели нужны для его спасения, потому что без Европы проводить какие-то удачные действия против РФ невозможно.

Возник еще вопрос, поскольку Тимошенко не подделывала директивы (в чем ее обвиняют), то очевидно, что свою функцию ГПУ не выполнила, не установила, кто ставил факсимиле. Предварительное следствие проведено крайне некачественно - за это нужно кому-то отвечать, а люди уже ордена получили и повышены чины и генеральские лампасы, в том числе в СБУ и ГПУ. Поэтому нужно сейчас делать серьезный разбор полетов.

Заранее была дана команда о командировании из регионов разных “птиц” - от «Беркута» до «Грифона». Они будто и съехались, но все равно власти боязно, что будет дальше. Рано или поздно станет известно, что абсолютно нет никакой официальной позиции. Из этого сегодня есть только один выход, и он прорабатывается - возможно, ГПУ сейчас вообще заберет дело, и таким образом Виктор Пшонка окажется мудрее своих усердных заместителей, которые так быстро хотели стать генпрокурорами, что не посмотрели, какие доказательства есть в деле.

Две недели нужны не для подготовки Тимошенко, а для пошива памперсов для судебной и прокурорской системы.

Это и время для отрезвления, которое нужно Администрации президента, чтобы понять, что им делать в этой ситуации.

У них есть только один выход - освободить немедленно Тимошенко, освободить немедленно Луценко и дела отправить на доследование, чтобы они спокойно отмирали, как отмирали многие другие дела. И таким образом сохранить лицо.

Сергей Власенко, БЮТ: ЗА ВЫХОДНЫЕ В ПЕРВОМ КАБИНЕТЕ СТРАНЫ ЧТО-ТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Я убежден, что за эти выходные в первом кабинете страны что-то изменилось. Я убежден, что это решение непосредственно связано с теми мероприятиями, в которых будет участвовать президент, в частности речь идет о Ялтинской конференции, сессии Генассамблеи ООН, саммите Восточноевропей-ского партнерства. Под эти три события и перенесено дело.

Судья Киреев это делал не сам.

Кроме того, он понимал, что защита в тот или иной момент скажет, что была лишена всех возможностей для подготовки (и это объективно), поэтому объявил перерыв.

Анна Ященко