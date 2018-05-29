Вехи недели. Янукович мобилизовался, Тигипко размечтался, Тимошенко ждет

Президент удивился заявлениям из РФ… Похоже, еще никто из лидеров бывших республик Союза, кроме Саакашвили, не позволял себе столь резких выпадов в адрес Кремля…

Мобилизация Януковича

Главу государства, решившего личного дать старт парламентской сессии, не смутили ни баннеры с изображениями Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, накрывшие рабочие места оппозиционных фракций, ни черные футболки представителей БЮТ-«Батькивщины». Проскандировав «Ганьба!», оппозиционеры покинули сессионный зал, позволив Януковичу произнести речь о дальнейшем «углублении» и «расширении». На этот раз он не стал перечислять 21 направление реформ, пообещав и дальше беспощадно бороться с коррупцией, навести порядок в сфере административных услуг и завершить процесс приватизации.

Куда интереснее реформаторской риторики с парламентской трибуны звучат заявления Януковича в обмене монологами с российскими лидерами по газовому вопросу. Украинский президент заверил, что страна не собирается быть бедным родственником и выразил удивление, как Украину приглашают присоединиться к Таможенному союзу. Похоже, еще никто из президентов бывших республик Союза, кроме Михаила Саакашвили, не позволял себе столь резких выпадов в адрес Кремля.

Нельзя сказать, что в России к ним оказались совсем не готовы. Да и история отношений с Януковичем позволяет российскому руководству использовать набор инструментов, обкатанных в противостоянии с Александром Лукашенко.

Газпром запустил технологический газ в Nord Stream, со значительным превышением сметы реализовав проект прямой доставки собственных энергоресурсов западноевропейским потребителям. Рассказавший, что отныне Украина потеряла эксклюзивный статус транзитера, Владимир Путин вольно или невольно показал, кто в России по энергетическим вопросам главный, оставив фонтанировавшего амбициями Дмитрия Медведева на словесной подтанцовке.

Напряжение Тимошенко

Пока Россия и Украина обмениваются заявлениями о готовности отстаивать свои интересы в суде, приближается вынесения приговора по делу Юлии Тимошенко, способного поставить под сомнение легитимность заключенных в январе 2009 года контрактов. Юлия Владимировна, как и следовало ожидать, вины за собой не чувствует и признаков нарушения закона не наблюдает. Зато она кардинально изменила свою позицию относительно подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС: призвала не делать подарков режиму Януковичу в интервью The Times и через верных Турчинова и Немырю, общавшихся с европейскими послами в Киеве.

Собственный «приговор» тем временем вынес давней союзнице Виктор Ющенко, которого она обвиняла в обмане под присягой. В интервью «Фокусу» экс-президент назвал непонятным поведение тогдашнего премьера во время подписания газовых соглашений. По его мнению, все дело в старых делах корпорации ЕЭСУ, ставших настоящим крючком для Тимошенко. По мнению Ющенко, после подписания газовых соглашений Тимошенко «потеряла страну». Показательно, что озвученные Виктором Андреевичем тезисы давно используют однопартийцы Виктора Федоровича, а популярность самого экс-президента позволяет лидеру «Батькивщины» особо не реагировать на его выпады.

Активизация Яценюка и Тигипко

По-разному складывается судьба политиков, претендовавших на статус лидеров третьей силы. Вице-премьер Сергей Тигипко, решивший увести «сильных украинцев» под знамена Партии регионов без проведения консультаций с соратниками, не исключает для себя лидерства во вновь обретенной партии. Видимо, на чиновника специфически повлияло принятие пенсионной реформы, поддержка которой способна убить любой рейтинг. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда политик заявляет о претензиях на лидерство в крупнейшей политической силе до официального получения ее партбилета.

Арсений Яценюк также осознал пагубность пребывания на нейтральной полосе между властью и оппозицией. Лидер «Фронта змин» не только добавил оппозиционного запала в свои выступления, но и провел призыв народных депутатов в «фронтовые» ряды. Его новыми соратниками стали лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко и четверо других народных депутатов. Необходимость кадрового пополнения «Фронта» давно назрела, но его качество вызывает немало вопросов. В экспертной среде начинают принимать ставки на то, как много «любых друзив» наденут на себя «фронтовую» форму и приведет ли этот процесс к повторению Яценюком политического «подвига» Виктора Ющенко.

Евгений Магда