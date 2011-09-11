В Кадетском корпусе ждут прибытия Януковича

В Сумах кадеты новообразованного Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени Ивана Харитоненко впервые дали клятву лицеиста.

Как передает корреспондент УНИАН, глава облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ поздравил лицеистов, офицерский состав и родителей с примечательным событием в жизни учебного заведения.

«Сегодня мы перелистываем очередную страницу славной истории учебного заведения. Мы поставили себе амбициозную цель – создать в Сумах «Кадетский корпус». И цель достигнута!», - подчеркнул руководитель области.

Он отметил, что это огромное достижение как для области, так и для государства в целом, ведь воспитание молодежи на принципах патриотизма, верности Украине и украинскому народу – один из приоритетов современной молодежной политики.

Ю.ЧМЫРЬ убежден, что Кадетский корпус станет визитной карточкой Сумщины, а сотни юношей из разных регионов государства будут «стремиться присоединиться к сплоченной семье кадетов и стать в будущем офицерами».

Он также сообщил, что на торжества, запланированные на 23 сентября, в Кадетский корпус прибудет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.