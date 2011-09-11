Добкин спел караоке с министром культуры

13:54, 11 сентября 2011
Политика
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Устроили перестрелку

Губернатор Михаил Добкин и министр культуры Михаил  Кулиняк посоревновались в стрельбе из лука и арбалета во время фестиваля «Печенежское поле»

Как сообщает издание «Комментарии», на празднике представлено несколько фестивальных площадок: главная сцена, «Город мастеров», «Детская поляна», «Воздушные перекрестки», «Казацкая застава», и другие.

Помимо этого Кулиняк и Добкин спели в караоке песню «Рідна мати моя».

 

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