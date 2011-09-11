Янукович дал орден Плющу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ за выдающийся личный вклад в государственное строительство, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность наградил народного депутата Украины Ивана ПЛЮЩА орденом князя Ярослава Мудрого III степени и поздравил его с юбилеем – 70-летием.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Пусть судьба всегда улыбается Вам, а каждый день полнится новыми весомыми достижениями во имя народа Украины. Убежден, что благодаря высокому профессионализму, жизненной мудрости и преданности делу Вы и впредь будете успешно осуществлять миссию народного избранника», – говорится в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал И.ПЛЮЩУ крепкого здоровья, благополучия и долгих лет счастливой жизни.