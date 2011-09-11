Янукович написал Обаме о том, что мир изменился навсегда

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил письмо Президенту Соединенных Штатов Америки Бараку ОБАМЕ в связи с 10-й годовщиной трагических событий 11 сентября.

«Вместе с Вами и со всем американским народом мы и сегодня, спустя десять лет после террористических актов, унесших тысячи жизней американцев и граждан многих других стран, в том числе наших соотечественников, чувствуем невыразимую боль по родным, которых потеряли», – говорится в письме, сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «в тот страшный день 11 сентября мир изменился навсегда. Шокирующее событие, которое пережил американский народ, стало напоминанием для всех о том, что международный терроризм представляет реальную угрозу для человечества».

«Украина была и остается преданной борьбе с любыми проявлениями терроризма и другими глобальными угрозами», – подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ передал глубокие соболезнования всем пострадавшим от тех страшных сентябрьских событий, семьям погибших и всему американскому народу.