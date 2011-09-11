Тимошенко думает, что ее осудят и опасается за свою жизнь

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что судебный процесс над ней завершится обвинительным приговором и что за решеткой ее жизни будет угрожать опасность.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала в интервью The Times.

Бывший премьер-министр призвала Запад «бросить вызов ее врагу, Президенту ЯНУКОВИЧУ, из-за роста авторитаризма в этой бывшей советской республике», пишет The Times.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «уничтожил большую часть демократических свобод, достигнутых во время революции 2004 года».

«Я думаю, что мое осуждение было решено еще до начала судебного процесса. В этой части света мы, к сожалению, слишком хорошо знакомы с механизмом показательного судилища», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО в письменном ответе на вопрос издания.

Она призвала Европу «не поддаваться цинизму по отношению к Украине», и сказала: «Сделать так означает играть на руку ЯНУКОВИЧУ и его банде. Они хотят, чтобы вы считали, что авторитарное правление, которое он ввел, это лучшее, что может предложить Украина. Они хотят, чтобы мир закрыл глаза на гибель украинской демократии, чтобы они могли дальше заниматься собственными делами».

«Украина – неотъемлемая часть Европы. Под надлежащим руководством мы будем жить по европейским стандартам политической и коммерческой жизни. ЯНУКОВИЧ также должен придерживаться этих стандартов», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и выразила убеждение, что его режим «обречен, независимо от того, буду я осуждена или нет».