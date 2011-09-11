Экс-министр раскрыл тайну: у Украины нет армии

Українская армия не в состоянии выполнять даже задачи мирного времени, а ее состояние катастрофическое. Об этом в интервью Радио Свобода заявил экс-министр обороны, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Он считает, что руководство государства не имеет стратегического виденья развития украинского войска.

"Есть хоть один документ, утвержденный президентом или правительством, определяющий параметры развития армии на три, пять лет, ну хотя бы на год? Нет ни одного! Это уже полтора года прошло. То есть нет виденья ни в голове Януковича, ни Азарова, ни министра, ни начальника Генштаба, какой должна быть армия..." - констатирует А.Гриценко.

"Заключение нашего комитета: ситуация в армии близка к катастрофе! За моей подписью это пошло Януковичу... Офицерский корпус деморализован. И это пошло Януковичу... В нынешнем состоянии армия не в состоянии выполнять задачи мирного времени. О войне даже не идет речь".

Члены парламентского комитета, по словам А.Гриценко, независимо от партийной принадлежности, едины в том, что неотложно необходима встреча с В.Януковичем как верховным главнокомандующим, что невозможно "принимать опять бюджет, когда министр обороны беспомощен и не может даже отстоять, обосновать, что ему нужно".

"Мы тогда должны сказать честно: если так действует Янукович, то армия ему не нужна. Ему нужны СБУ, прокуратура, налоговая милиция, внутренние войска, то есть силы внутренней безопасности, их назначение - защищать Януковича и его команду от собственного народа, - считает А.Гриценко. - Но народу нужно другое. Ему нужная армия, которая защищала бы его, народ, и страну от внешних угроз военного характера". И ошибается тот, кто считает, что таких нет, предостерегает глава парламентского комитета.