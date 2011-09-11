Гриценко: Россия уничтожает экономику Украины

Украина дошла до точки выбора: или к европейским стандартам, или будет прижата "к Кремлевской стене со всеми «преимуществами» Таможенного союза, с той системой ценностей"...

Об этом в интервью Радио Свобода заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Впрочем, сразу отметив, что хочет прибавить оптимизма: "... власть теперь выступает за Европу! Янукович лично, Азаров и другие! По разным причинам, но они не хотят идти в Таможенный союз, и они не хотят быть подчиненными у Путина".

А.Гриценко считает, что сейчас даже Янукович уже не подписал бы Харьковских соглашений, если бі мог вернуться во времени в апрель 2010 года. "Он поверил, что если он сдаст Севастополь, флот, если он съедет с вопроса языка, если он примет внеблоковый статус, если он запустит россиян в банковскую сферу или в авиацию, или в космос, то Россия будет относиться к нему дружески... Сейчас он уже увидел: сколько волка не корми, а утро вечера мудреннее. Ни единого шага навстречу Украине Кремль не сделал. Ни единого! И это уже Янукович увидел".

И правительство, по мнению А.Гриценко почувствовал это давление: "Правительство не может сбалансировать бюджет. Оно не может внести бюджет в Верховную Раду, пока не будет цены на газ. Предприниматели это чувствуют постоянно, потому что газ для предпринимателя сейчас уже продается свыше 600 долларов... сейчас это уничтожает нашу экономику. И нужно честно сказать, кто ее уничтожает. Россия своей политикой. Потому что так к стратегическим партнерам не относятся".

По мнению политика, если сейчас страна выдержит "безумное давление, которое идет со стороны России... если мы выстоим так, как это сделали другие страны лет 20 назад, тогда у нас прямой курс, нормальный в Европу на десятилетия вперед".