Гриценко: чтоб освободить Тимошенко и Луценко хватило бы желания Януковича

Для освобождения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко достаточно пожелания Виктора Януковича.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

"Эта ситуация не возникла, как какое-то стихийное бедствие, на которое мы не влияем, - отметил он. - Тимошенко - первый номер в списке БЮТ. Луценко - первый номер в списке НУНС. Это те две фракции, которым люди доверили большинство в Раде. Сели за решетку не потому, что они туда захотели сесть, или это какой-то тайфун налетел, а это было принято решение - посадить их. И ответственность имеет фамилию. И это фамилия - Янукович Виктор Федорович.

Он вспомнил собственный опыт, когда был министром обороны в правительстве Януковича.

«Я знаю, что его команда больше 20 секунд возражать ему не может, да они слово «лидер» пишут с большой буквы», - заметил Гриценко.

«Я не был в его команде. Поэтому были ситуации, когда по часу был один против всех. И отстаивал решение аргументами, когда нечем крыть. А у них такого нет. Потому, если бы он захотел, чтобы Тимошенко и Луценко завтра вышли, они бы вышли», - рассказал Анатолий Гриценко в эфире.