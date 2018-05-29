Карта памяти

У половины держателей платежных карт в Украине появилась возможность снимать наличные в банкоматах без использования "пластика"

Клиенты ПриватБанка недавно получили возможность снимать деньги со своих счетов через банкомат без использования пластиковой карты. Этот банк уже выпустил более 16 млн карт (более 53% карт, находящихся в обращении) и располагает более чем 9 тыс. банкоматов (30% банкоматного парка страны). Новый сервис задуман на случай непредвиденных ситуаций, когда клиенту срочно нужны наличные, а банковской карты нет под рукой или же она утеряна.

Наличные без карты клиенты ПриватБанка могут получить только в банкоматах этого финучреждения. Для этого необходимо позвонить в банк по специальному короткому номеру, пройти авторизацию и указать необходимую сумму. После этого на мобильный телефон придет SMS-сообщение с секретным кодом, который следует ввести в банкомате для получения денег. Примечательно, что услуга предполагает возможность получения денег посторонним человеком, которому будет передан секретный код. И это несмотря на то, что передача банковских карточек или разглашение PIN-кода третьим лицам обычно рассматривается банками как нарушение правил использования карт. Соответственно, в таких случаях все потенциальные риски мошенничества ложатся на держателя карты и возможные потери банки не возмещают. Тем не менее в ПриватБанке уверяют, что новая услуга имеет несколько уровней защиты безопасности, что сводит к минимуму все риски несанкционированного доступа к счету. Во-первых, действует система лимитов — максимально без карты можно снять 1 тыс.грн., во-вторых, голосовая авторизация клиента происходит только с телефона, который заранее "привязан" к карте через систему электронного банкинга. В-третьих, в банкоматах постоянно работают камеры видеонаблюдения, которые могут "засечь" мошенника. В ПриватБанке ссылаются на успешный опыт внедрения подобной услуги финучреждениями Греции и Великобритании и подчеркивают, что "эта услуга — не отказ от использования карты, а экстренный способ идентификации владельца карты, немного отличный от "всовывания " в банкомат "пластика". В ПриватБанке подчеркивают, что инициировать операцию экстренного снятия наличных по-прежнему может только владелец карты и только со своего карточного счета. "Оплачивая услуги телефонной связи через интернет или SMS-банкинг, клиент тоже фактически проводит операции с карты, но использует другой канал авторизации (идентификации. — Авт.) себя как владельца. Ни в какие противоречия с действующими нормами международных платежных систем и НБУ услуга не вступает ", — отмечают в банке. Любопытно, что другие участники рынка достаточно позитивно отзываются о технологии снятия наличных без карточки и не исключают, что тоже будут внедрять подобный сервис. "Сейчас банковские "карточники" сидят и думают, какие бы дополнительные услуги с использованием банкомата предложить — переводы, платежи уже есть. На очереди — более революционные нововведения ", — говорит Антон Романчук, председатель правления Украинского процессингового центра. В то же время, по его словам, инновационные разработки — это дорогое удовольствие, и экономически оправданны (окупаются) они только в том случае, если у банка значительные объемы операций на карточном рынке.

Отметим, что некоторые иностранные финучреждения при поддержке международных платежных систем Visa и MasterCard достаточно активно развивают технологию бесконтактных карт. Это не привычный "пластик" стандартных размеров с чипом или магнитной полосой. Бесконтактная карта может иметь формат "мини", т.е. быть в 2-3 раза меньше стандартной карты. Более того, "карта" нового поколения может выглядеть как брелок или обычные часы. Кстати, мини-карты уже начали выпускать и некоторые отечественные финучреждения. По таким картам можно совершать операции лишь в кассах банков, а банкоматы и PoS-терминалы пока принимают только традиционный "пластик". Тем не менее участники рынка убеждены, что рано или поздно привычные карточки будут вытеснены продуктами новых технологий. "В принципе, мы действительно можем через какое-то время прийти к тому, что все платежи будут совершаться с карты без "физического " участия "пластика " — например, через смартфоны или специальные стикеры (наклейки. — Авт.) бесконтактных платежей", — считают в ПриватБанке.

ЭКСПЕРТЫ — О БЕСКАРТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Александр Карпов (39), директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (г.Киев; с 1999 г.; 100 членов):

— Банкам в принципе невыгодно предлагать рискованные продукты, которые грозят клиентам потерями. В данном конкретном случае внедрения услуги снятия наличных без карты аргументы относительно безопасности такой услуги, приведенные банком, меня, как специалиста, вполне убедили. Вообще, получение денег из банкомата по одноразовому паролю вполне можно рассматривать не как карточную транзакцию, а как использование клиентом, например, своей чековой книжки. При этом банк просто задействует существующую инфраструктуру для продажи вот такой инновационной услуги. Сложно сказать, захотят ли другие банки внедрять подобную услугу — все будет зависеть от спроса на нее со стороны клиентов. Во всяком случае, я не ожидаю появления аналогов до конца текущего года.

Антон Романчук (34), председатель правления Украинского процессингового центра (г.Киев; входит в группу Raiffeisen International; обработка карточных операций; с 1997 г.):

— Снятие наличных без карты — это хорошая технология, претензий к ней нет. Что касается рисков мошенничества, то они есть всегда. Однако если ими правильно управлять, скажем, через установление лимитов, идентификацию клиента с использованием одноразового пароля, то вероятность мошенничеств ненамного выше, чем при использовании обычных карт. Карточка — это дополнительный материальный инструмент идентификации клиента, который прилагается, например, к PIN-коду. По идее, для совершения транзакций можно было бы выдать клиенту только PIN-код. В принципе, традиционный "пластик" пока существует только потому, что создана соответствующая инфраструктура, рассчитанная на физическое использование пластиковой карты. Тем не менее в последнее время развивается такая услуга, как денежные переводы через банкоматы без участия карты. Эта технология успешно работает в Турции, Румынии.

Сниму недорого

С 1 января 2012 г. регулятор обязал банки информировать держателей карт о размере комиссионных, взимаемых при снятии наличности. В частности, перед совершением транзакции на экран банкомата должен выводиться не только размер комиссионных банка — владельца банкомата, но и банка, который выпустил карту. И если клиента не устраивает указываемая цена, он должен иметь возможность отказаться от проведения данной операции. Отметим: сейчас при снятии наличных в банкоматах других банков клиент может узнать, сколько составили комиссионные, только постфактум, из выписки по карточному счету. Банкиры уверяют, что для предоставления информации о размере комиссионных перед совершением операции придется вносить изменения в соответствующие договоры с банками-эмитентами и банками-эквайерами. Более того, для информирования клиентов необходимо будет менять программное обеспечение и проводить техническое переоснащение банкоматов. Согласно подсчетам Александра Карпова, директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем, в среднем одному банку переоснащение банкоматов обойдется в EUR100 тыс. Таким образом, законное право держателей карт иметь информацию о стоимости карточных услуг для банковской системы в целом выльется в кругленькую сумму — EUR5-10 млн. Банкиры грозятся переложить затраты на плечи клиентов. В результате, по оценкам участников рынка, уже в следующем году стоимость обслуживания карт может увеличиться на 5-20%. Впрочем, не стоит забывать, что в парламенте по-прежнему находится законопроект №9045, предусматривающий отмену любых комиссионных за снятие наличных в банкоматах (см. на www.business, ua БИЗНЕС №33 от 15.08.11 г., стр.10, 11). Если депутаты поддержат эту инициативу, отечественные банки будут ежегодно терять (недополучать) около 6 млрд грн.