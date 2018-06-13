Владимир Литвин о победе на выборах, ”сиамских близнецах”, Конституции и Блоке Литвина

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН убежден, что его политическая сила победит на внеочередных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на съезде партии.

По убеждению В.ЛИТВИНА, в случае победы Народной партии выиграет весь украинский народ.

«Мы осознаем, что битва за Украину будет выиграна не на Банковой, не на Грушевского, не в результате открытых или кулуарных договоренностей партии. Я уверен, что битва за Украину будет выиграна украинским народом», - сказал В.ЛИТВИН.

О власти и оппозиции В своей речи В.ЛИТВИН остро раскритиковал и власть, и оппозицию. Он назвал их сиамскими близнецами, которые борются только за власть, полномочия и свое обогащение и не думают об украинском народе.

Он убежден, что народ наблюдает за этим «с немым возмущением». В.ЛИТВИН сравнил власть и оппозицию с теми, кто вернулся из длительной космической командировки и заявляет, что в стране что-то не так. Он раскритиковал и то, что они не хотят брать на себя ответственность за ситуацию в стране после 2004 года.

Также В.ЛИТВИН не согласен с тем, что сегодня украинскому народу навязывают мысль, что у него нет другого выбора, чем поддержать политические силы, которые были представлены в парламенте и “фактически предавали народ”. Он не согласен, что украинцам опять навязывают борьбу между Востоком и Западом, между русским и украинским языками, между Россией и Европой.

О Народной партии В.ЛИТВИН подчеркнул, что для Народной партии крайне важно сказать людям, что они достойны лучшей жизни, что они могут сделать другой выбор. Он призвал своих однопартийцев защитить выбор народа и не дать себя обмануть.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что его политическая сила открыта к сотрудничеству с другими политическими силами, если они задекларируют свою готовность работать ради благосостояния украинского народа, а не бороться за должности и квоты.

«Мы не будем делать политику, мы будем делать зарплату для людей», - сказал В.ЛИТВИН, информируя об основных программных задачах своей партии. По его словам, главной идеей является то, что в демократической стране не должно быть бедных людей.

О Конституции Лидер Народной партии расценивает инициативы об изменениях в Конституцию как отвлечение внимания народа от основных проблем общества. В.ЛИТВИН подчеркнул, что разговоры о референдумах по изменениям в Конституцию и тому подобном ни что иное, как технологический приём, чтобы люди не спрашивали власть, что она сделала для них.

В.ЛИТВИН выразил уверенность, что изменения в Конституцию не волнуют людей, а волнует улучшение своего социального положения, чем власть сегодня похвастаться не может.

О Блоке Литвина Переговоры о создании Блока Литвина на внеочередные выборы завершатся в ближайшее время и в него будет входить, кроме Народной партии, максимум еще одна или две партии.

Он отказался называть, какие конкретно партии могут войти в блок, сославшись на то, что переговоры еще не завершены.

В ходе пресс-конференции он дал понять, что шансы на объединение Блока Литвина с Блоком Людмилы Супрун очень низкие.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сейчас идут острые дискуссии в партии, и лично от него это решение не зависит, все зависит от позиции членов партии. Он подтвердил, что переговоры с Людмилой СУПРУН ведутся, подчеркнув, что есть свои «за и против» относительно этого объединения.

В то же время В.ЛИТВИН раскритиковал позицию различных небольших партий, которые сначала вели переговоры «с тяжеловесами», а после неудачных переговоров начали договариваться с так называемым «вторым эшелоном», первое место в котором В.ЛИТВИН отвел своей политической силе.

О Блоке с Нашей Украиной и БЮТ Комментируя переговоры его политической силы с «Нашей Украиной», БЮТ, Партией регионов, В.ЛИТВИН отметил, что это можно назвать разговорами, а не официальными переговорами об объединении. «Они разговаривают с нами, как богатый с бедным», - сказал он.

В.ЛИТВИН назвал неприемлемым предложение о ликвидации собственной партии. «Мы самостоятельная партия, ни к кому не просимся», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что в Народной партии большое количество членов, а также представителей в Советах различных уровней.

О кандидатах в избирательный список Народная партия планирует заключать соглашение с каждым претендентом в ее избирательный список об их работе в регионах.

В частности, сказал он, его политическая сила планирует заключить с каждым кандидатом в депутаты соглашение, в котором он обязывается обеспечить в том или ином регионе поддержку партии не меньше, чем в количестве, необходимом для получения одного мандата (50-60 тыс. голосов).

При этом в соглашении будет предусматриваться возможность исключения кандидата из списка, если он такого количества не набрал, и кандидат обязуется в соглашении не обжаловать это решение в суде.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что таким образом партия будет добиваться, чтобы каждый кандидат непосредственно работал с избирателями.

Он также выразил готовность отказаться от депутатского мандата в случае его получения, если не выполнит своих предвыборных обещаний.

В.ЛИТВИН также сказал, что на время избирательной кампании пойдет в отпуск (он занимает должность вице-президента Национальной академии наук Украины – УНИАН) и призвал всех своих однопартийцев сделать то же, если они находятся на административных должностях.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что одним из его обещаний является борьба за отмену пропорциональной системы выборов.

Во время пресс-конференции В.ЛИТВИН отказался называть первую пятерку блока, заметив, что она вырисовывается уже сегодня. Он подчеркнул, что сегодня может сказать только то, что первым номером будет он.