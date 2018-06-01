Открытие сессии ВР: на выступление Януковича пришел лично Иванющенко

Если в прошлом году на открытии парламентской сессии все было четко: здесь - непатриотичная власть, здесь - оппозиция, здесь - тушки, то в этом году все перемешалось.

Украинский парламент собирается после празднования 20-й годовщины Независимости. Украинского президента честят по российским телеканалам не хуже, чем в свое время Ющенко, и дают понять, что это только начало. Янукович дает интервью, в котором выглядит полным гарантом украинской независимости.

Украинская оппозиция хочет объединяться, но пока не может, но очень хочет произвести инвентаризацию, чтобы понять, кто собственно оппозиция. А Юлия Тимошенко тем временем сидит на скамье подсудимых. И это выбивает почву как у соотечественников, готовых поддержать власть, так и у зарубежных еврооптимистов, готовых поверить в нашу европейскую перспективу.

Вот с такими раздвоенными чувствами я ждала открытие сессии. Нардепы от БЮТ пришли в черных футболках с портретами Юлии Тимошенко. Олег Ляшко, попавший в ВР по спискам БЮТ и добившийся политического внимания Тимошенко своими выступлениями в первом суде над ней, в этот день пришел в Раду весь в белом, говорят, что у него новый пресс-секретарь, молоденький. Пару дней назад, когда судья Печерского суда среди прочих ходатайств о взятии Тимошенко на поруки, зачитал заявление Ляшко, она иронически попросила судью Киреева вернуть ему его заявление.

Бютовцы перед началом развернули большой эффектный плакат с изображением Тимошенко. Впрочем, через несколько минут после того, как зашел Янукович, фракции БЮТ и НУ-НС в знак протеста против репрессий покинули сессионный зал.

Янукович рассказал о реформах, Плющ «объяснился»

Выступление господина Януковича длилось около двадцать минут. Он сказал, что Украина за 20 лет состоялась и утвердилась как самостоятельная страна. Похвастался, что начаты реформы, приняты Бюджетный и Налоговый кодексы, а также тем, что «Фитч» поднял нам рейтинг. Посетовал, мол, первую волну кризиса и предшествующие годы Украина пережила плохо, в том числе «из-за непонятных финансовых программ поддержки банковского сектора в 2008-2009 годах» (выпад в сторону Стельмаха) и «невыгодный газовый контракт, подписанный в начале 2009 года» (выпад в сторону Тимошенко). Пообещал, что будет принят закон о рынке земли и о продовольственной безопасности. Еще сказал, что он готов развивать гражданское общество и принять закон об общественных организациях, которым выстроит контроль общественности над властью.

Еще Янукович сообщил, что в этом году будут приняты Стратегия национальной безопасности и Военная доктрина и что завершается разработка концепции реформирования Вооруженных Сил та программа ее реализации.

О стратегическом партнерстве с ЕС ничего прямо не говорил, но заметил, что работа над либерализацией визового режима и адаптацией украинского законодательства к европейскому идет. И в завершение заявил, что нужен новый избирательный закон (кажется, сняв вопрос, будет ли принята новая (новая-старая) смешанная система выборов.

Одним слово, речь была, может, и не очень праздничная, без фанфар и особого подъема, но по делу.

Дальше выступал Иван Плющ. Так, будто он спикер взлелеянной им в мечтах широкой коалиции. Сначала «объяснился», почему стал частью парламентского большинства. Дескать, понимает нужды и беды украинского народа, что общественных преобразований в стране не было, поэтому он с Рыбаковым (перебежчиком из БЮТа) создал группу «Реформы ради будущего». Потом заверил, что вся страна, которая в 1991 году голосовала на референдуме за становление государства, фактически задекларировала свое стремление в ЕС. Посоветовал не воспринимать поражение Ющенко как поражение национальной идеи, которая была сердцевиной Майдана. Посокрушался, что в народе мировоззренческие разногласия. Строго заметил, что сейчас много партий без собственных идеологий и что именно они формируют институты власти. И предупредил, мол, если правящая партия будет игнорировать это явление, она будет терять доверие народа. Плющ, член парламентского большинства, в составе которого и КПУ, сказал, что некоторые политики не могут порвать связи с принципом догматического марксизма-ленинизма и выполняют функции непримиримой оппозиции.

Непонятно, это фига в кармане коммунистам или выпад в сторону оппозиции?

Потом был блестящий пассаж о том, что народ без собственной истории - безотцовщина. Что политика игнорирования истории недальновидна. Что есть политики - "дядьки отєчєства чужого". Очень хорошее выступление. Но мне непонятно, кто же эти дядьки, если не они сидели в ложе правительства? И если сидели, то что делает в большинстве господин Плющ?

В Монако господину Иванющенку хорошо На открытии сессии в парламенте бывают неожиданные гости. То Ринат Ахметов пожалует, то Янукович-младший. А сегодня был и вовсе нечаянный гость. Народный депутат Украины Юрий Иванющенко, которого больше знают как Юрия Енакиевского и которого называют по-разному. Называют одним из тех, между кем разделены основные финансовые потоки Украины, называют смотрящим (тот кому достается доля) над разными бизнесами в самых разных отраслях Украины. Его окружили журналисты. Он стеснялся, улыбался, практически ни на один вопрос не ответил.

Нет, на один таки ответил.

- Вы отдыхали летом? И если да, то в Монако? - так один из журналистов законспирировал слух о том, что якобы Иванющенко постоянно проживает в Монако.

- В Монако тоже был, - ответил тот.

- И как там в Монако? А вы еще придете в парламент, или так, один раз пожаловали? А какие законопроекты планируете подавать?

Иванющенко растерянно улыбался. Не поверите, но он выглядел вполне интеллигентно, ну, так на кандидата наук, непривыкшего к паблисити.

- Видите, есть человек. Он не миф, он живой, а теперь отпустите его, - пришел ему на помощь бывший генпрокурор Святослав Пискун.

- А о господине Иванющенко ходят слухи, что у него вроде бы криминальное прошлое. Экс-генеральному прокурору это не помеха для общения? - спросила я в Пискуна.

- Это мой товарищ по фракции. Нам нужно было поговорить, - ответил Пискун.

В перерыве мы с коллегами пошли в буфет (хорошая новость для посетителей: буфет не подорожал), где обсуждали, будет ли продолжение информационной войны, затеянной Кремлем против Януковича, и взвешивали, что может стать основанием для украинского аналога «Крестного отца», обнародование каких еще архивов из РФ будет угрожать Януковичу.

- Они могут вытянуть сведения о судимостях, эти все шапки и о КГБ, - говорила я.

- Я тебя прошу. На Донбасе, как и на Юге, все пацаны крали шапки. Но сидели только те, у кого родителей не было. Избиратели Януковичу только посочувствуют. Не смеши меня, тем электорат не возмутится. А что до КГБ. Ну и что? Раньше было как? Поехал за границу, то уже должен писать отчет в КГБ, избиратель на это не обратит внимание, - убеждал меня аналитик, из числа записных патриотов.

Как это ни странно, мои собеседники соглашались, что по рейтингу президента может скорее ударить очередное подорожание, чем гипотетическое кино о судимостях, подробности становления его бизнеса или дружба с Юрой Енакиевским.

- В Донбассе уважали за силу. А проявления силы и харизмы приводили к проблемам со стражами порядка.

Оппозиция начала самоочищаться? - Выступление президента закончилось обещанием принять новое избирательное законодательство. Значит, вопрос о смешанной системе выборов решен? - этот вопрос задавала я позже разным нардепам из Партии регионов.

Они уклонялись от прямого ответа, но не отрицали. Мне отвечали, что обычно фракция голосует единогласно за решение президента.

В кулуарах были очень мало представителей оппозиции. Бютовцы пошли под Печерский суд. Нунсовцы готовились к заседанию свои фракции. Именно сегодняшним заседанием должен был начаться хоть и запоздалый, но необходимый процесс «поименной инвентаризации» оппозиции. Увидев Руслана Князевича (группа «За Украину»), я подошла к нему.

- Какие законы будут самыми спорными на следующей сессии?

- Запахло выборами, поэтому активно будет обсуждаться закон о выборах. Власть взяла паузу в этом вопросе, возможно, хочет увидеть позиции Венецианской комиссии. Решение ждем в конце октября. Непростая судьба ожидает и закон о земле. Ни во власти, ни в оппозиции нет единодушного мнения о нем. Ну и, конечно, оппозиция не будет терпеть политические репрессии. Два больших плаката на наших секторах в зале (свободу Тимошенко и Луценко) подтверждают, что мы не будем терпеть. Как бы власти ни хотелось сотрудничать с оппозицией, это невозможно. Мы будем принимать участие в обсуждении всех законопроектов.

- Как изменились настроения внутри парламентского зала? Какие отношения между отдельными представителями властной фракции и оппозиции?

- Сегодня мы почти не виделись. Мы же ушли из зала. Следующая неделя будет острой, он снимет многие вопросы и прояснит наши представления о будущем. Если в большинстве не будет никаких уступок, шагов навстречу, это будет диктовать одно поведение. Если будут компромиссы, то другое. Но пока еще никаких надежд на компромисс они не дают.

Парламентский день завершался. Александр Ефремов, лидер парламентского большинства, давал брифинг, в котором неодобрительно отзывался о разобщенной оппозиции и говорил, что партия власти заинтересована, чтобы оппозиция была едина. Оппозиция частично сидела в Печерском суде (имею в виду БЮТ), частично проводила заседание (НУ-НС). Как выяснилось позже, первый этап инвентаризация состоялась. Пятнадцать нардепов НУ-НС были исключены из фракции за то, что стали частью большинства. Теперь главное для оппозиции если не объединиться, то хотя бы не перессориться. К слову, Арсения Яценюка на этом заседании фракции не было.

Маша Мищенко

Фото УНИАН