Путину на заметку: девушка, лишенная иллюзий, превращается в стерву

На самом деле никто не ждал чудес от саммита СНГ. То, что там произошло, Путин обычно называет: "лишить девушку иллюзий, окончательно лишить". Под девушкой он имеет ввиду украинскую власть. Лишили и хорошо. Но меня просто покоробил тон, с которым наш в прошлой жизни стратегический партнер, РФ, и натасканные Кремлем СМИ рассказывают об этом саммите. Новости о саммите я смотрела по разным, в том числе российским, телепрограммам.

Когда я видела, как президент РФ Медведев в Сталинабаде (старое название Душанбе) борзо семенил от украинской съемочной группы и на вопрос, увидится ли он с Януковичем, пренебрежительно кидает через плечо: обязательно, - я даже не обиделась. Чего на Медведева обижаться, по газу же в России все равно он ничего не решает. Путин решает, это ведь его бизнес. Говорят, что Виктор Федорович для этого и поехал в Душанбе на день раньше, чтобы перетереть с премьером и сделать газовую формулу для Украины более экономически обоснованной. Ну не вышло. Да, так вот… Когда Медведев убегал от группы журналистов и их вопросов, я подумала, что в жизни так бывает: сначала ты чего-то просишь – тебе не дают. А потом у тебя просят, например: Виктор Федорович, позвольте поменять суда в Севастополе там, где Черноморский флот, все ведь дырявые калоши стоят, можно новенькое завезти? А Виктор Федорович возьми и скажи человеческим голосом: «Дорогой, стратегический партнер! Сколько можно клянчить? Давайте возьмем рыночную цену за аренду вашими калошами нашей бухты, высчитаем. Вы нам столько должны, что мама дорогая. А то получается, что по газу дружим по-европейски, а по флоту, как старые друзья. А вообще: зачем вам завозить что-то новое, а потом увозить? Пусть стоят старые суда, к концу срока аренды флота заплатим вам, как за металлолом за вычетом утилизации. И маяки попрошу к сдаче подготовить…» Так вот может быть. Но возвращаясь к саммиту.

Смерть СНГ эксперты и политики констатировали много раз. В 2009 году даже Кучма несмотря на всю сдержанность в оценках, сказал: СНГ прекратил свое существование. Но, известная максима исследователей внешней политики гласит: международные организации быстро не возникают и быстро не умирают. Пока на них есть бюджеты, пока чиновники занимают в ней какие-то посты, пока президенты пусть все более убывающим составом ездят на эти встречи, организация существует. СНГ называли по-разному: клуб президентов бывших стран СССР, постсоветская площадка для решения исключительно гуманитарных вопросов, но все всегда признавали: он держится, пока у народов бывшего СССР есть некая живая память совместного общения. СНГ может просуществовать еще какое-то время, но формальная его ликвидация - только вопрос времени. Ну как журналисты могут серьезно относится к структуре, для которой экспертное сообщество не находит иных сравнений, чем тяжело больной пациент.

Думаю, что главы среднеазиатских держав на эти слеты СНГ приезжают еще и потому, что восточная вежливость и большое восточное сердце не позволяет обижать кремлевских пареньков, которые этими слетами удовлетворяют свой имперский запрос. В этот раз на саммит, посвященный 20-летию создания СНГ, не приехали президенты Азербайджана, Узбекистана и, кто бы мог подумать, Беларуси. А вопросы должны были обсуждать очень важные.

3 сентября на закрытом совете глав государств СНГ хотели обсудить аналитический доклад, посвященный юбилею этой без пяти минут приснопамятной организации, и принять резолюцию. Это должен был быть такой себе консилиум президентов. Только вот, если пациент жив, почему консилиум закрытый? Почему Беларусь не приехала? В пятницу и субботу для новостей саммита эфиры российских телеканалов находили окошко только между новостями про очередной теракт и грядущие выборы в РФ, которые Кремль планирует провести по-новому, по-демократическому. (Дафай-дафай, как пишут мои комментаторы. Поглядим на демократизацию сверху, раньше не встречали). Российские телевизионщики давали цитатку Медведева, что альтенативы СНГ не существует.

Украинские телеканалы в эти дни показывали Януковича, который сообщал о неудаче в переговорах по газу, о том, что нас загнали в угол, унизили и все такое. Президент Украины выглядел, как человек, которому жаль потраченного на саммит времени. Больше никаких подробностей.

В воскресенье я включила первый телеканал РФ (бывший ОРТ), они последние полтора года выбрали тон помягче, и поняла, что в Кремле на своих телеканалах включили кнопку «война». Сколько нового можно узнать об СНГ и о себе по российскому телевидению. Трудно представить, о чем бы они говорили, если бы не визит президента Украины. Вот, например, главный тезис итогового заявления саммита. Там говориться, что СНГ, оказывается, «несмотря на все недостатки, единственная региональная структура, в рамках которой могут строить свое будущее страны бывшего СССР». (Саакашвили и прибалтам, наверное, икнулось). Следующие десять минут сюжета были посвящены тому, что Украина недовольна контрактом, и что Россия готова облагодетельствовать Украину - забрать нашу «разваливающуюся трубу» (так и сказали «разваливающуюся»), купить ее, или интегрировать в общее пространство. Слушали бы вы, сколько ненависти и обожания звучало у журналиста, когда он произносил слово «труба». Так желать и ненавидеть украинскую «трубу» может только государство, «Южный поток» которого двумя месяцами ранее мощно отфутболили в ЕС. Вместо того, чтобы рассказать о саммите СНГ, российские журналисты продолжали говорить о газе и Украине. А о чем еще? Хоть какой-то пример того, что хоть кому-то трудно без РФ. Точнее с РФ и ее сверхдорогим газом. Сказав, что Украина обязана платить, журналисты решили пройтись по внешнему вектору Украины.

Мол, РФ в списке приоритетов Украины только третья, после Польши и ЕС. Но «нищая Украина никому не нужна в Европе». И хотя лидеры и обещают народу влиться в европейскую семью, денег на украинское экономическое чудо взять негде».

Да, с деньгами трудно. Но как-то прорвемся. Главное, что прошло «избавление от иллюзий». Девушка, когда ее лишают иллюзий, превращаются в стерву. Обычно, это очень полезное превращение для ее женской судьбы. И с этой девушкой ее "добрым" соседям придется знакомиться заново.

Маша Мищенко