Путину на заметку: девушка, лишенная иллюзий, превращается в стерву

Путину на заметку: девушка, лишенная иллюзий, превращается в стерву

11:38, 06 сентября 2011
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На самом деле никто не ждал чудес от саммита СНГ. То, что там произошло, Путин обычно называет: "лишить девушку иллюзий, окончательно лишить". Под девушкой он имеет ввиду украинскую власть...

Дмитро Медведєв
На самом деле никто не ждал чудес от саммита СНГ. То, что там произошло, Путин обычно называет: "лишить девушку иллюзий, окончательно лишить". Под девушкой он имеет ввиду украинскую власть. Лишили и хорошо. Но меня просто покоробил тон, с которым наш в прошлой жизни стратегический партнер, РФ, и натасканные Кремлем СМИ рассказывают об этом саммите. Новости о саммите я смотрела по разным, в том числе российским, телепрограммам.

Когда я видела, как президент РФ  Медведев в Сталинабаде (старое название Душанбе) борзо семенил от украинской съемочной группы и на вопрос, увидится ли он с Януковичем, пренебрежительно кидает через плечо: обязательно, - я даже не обиделась. Чего на Медведева обижаться, по газу же в России все равно он ничего не решает. Путин решает, это ведь его бизнес. Говорят, что Виктор Федорович для этого и поехал в Душанбе на день раньше, чтобы перетереть с премьером и сделать газовую формулу для Украины более экономически обоснованной. Ну не вышло. Да, так  вот… Когда Медведев убегал от группы журналистов и их вопросов, я подумала, что в жизни так бывает: сначала ты чего-то просишь – тебе не дают. А потом у тебя просят, например: Виктор Федорович, позвольте поменять суда в Севастополе там, где Черноморский флот, все ведь дырявые калоши стоят, можно новенькое завезти? А Виктор Федорович возьми и скажи человеческим голосом: «Дорогой, стратегический партнер! Сколько можно клянчить? Давайте возьмем рыночную цену за аренду вашими калошами нашей бухты, высчитаем. Вы нам столько должны, что мама дорогая. А то получается, что по газу дружим по-европейски, а по флоту, как старые друзья. А вообще: зачем вам завозить что-то новое, а  потом увозить? Пусть стоят старые суда, к концу срока аренды флота заплатим вам, как за металлолом за вычетом утилизации. И маяки попрошу к сдаче подготовить…»  Так вот может быть. Но возвращаясь к саммиту.

Смерть СНГ эксперты и политики констатировали много раз. В 2009 году даже Кучма несмотря на всю сдержанность в оценках, сказал: СНГ прекратил свое существование. Но, известная максима исследователей внешней политики гласит: международные организации быстро не возникают  и быстро не умирают. Пока на них есть бюджеты, пока чиновники занимают в ней какие-то посты, пока президенты пусть все более убывающим составом ездят на эти встречи, организация существует. СНГ называли по-разному: клуб президентов бывших стран СССР,  постсоветская площадка для решения исключительно гуманитарных вопросов, но все всегда признавали: он держится, пока у народов бывшего СССР есть некая живая память совместного общения. СНГ может просуществовать еще какое-то время, но формальная его ликвидация - только вопрос времени. Ну как журналисты могут серьезно относится к структуре, для которой экспертное сообщество не находит иных сравнений, чем тяжело больной пациент.

Думаю, что главы среднеазиатских держав на эти слеты СНГ приезжают еще и потому, что восточная вежливость и большое восточное сердце не позволяет обижать кремлевских пареньков, которые этими слетами удовлетворяют свой имперский запрос. В этот раз на саммит, посвященный 20-летию создания СНГ, не приехали президенты Азербайджана, Узбекистана и, кто бы мог подумать, Беларуси. А вопросы должны были обсуждать очень важные. 

Медведев, Лукашенко, Назарбаев
3 сентября на закрытом совете глав государств СНГ хотели обсудить аналитический доклад, посвященный юбилею этой без пяти минут приснопамятной организации,  и принять резолюцию. Это должен был быть такой себе консилиум президентов.  Только вот, если пациент жив, почему консилиум закрытый? Почему Беларусь не приехала? В пятницу и субботу для новостей саммита эфиры российских телеканалов находили окошко только между новостями про очередной теракт и грядущие выборы в РФ, которые Кремль планирует провести по-новому, по-демократическому. (Дафай-дафай, как пишут мои комментаторы. Поглядим на демократизацию сверху, раньше не встречали). Российские телевизионщики давали цитатку Медведева, что альтенативы СНГ не существует.

Украинские телеканалы в эти дни показывали Януковича, который сообщал о неудаче в переговорах по газу, о том, что нас загнали в угол, унизили и все такое. Президент Украины выглядел, как человек, которому жаль потраченного на саммит времени. Больше никаких подробностей.

В воскресенье я включила первый телеканал РФ (бывший ОРТ), они последние полтора года выбрали тон помягче, и поняла, что в Кремле на своих телеканалах включили кнопку «война». Сколько нового можно узнать об СНГ и о себе по российскому телевидению.  Трудно представить, о чем бы они говорили, если бы не визит президента Украины. Вот, например,  главный тезис итогового заявления саммита. Там говориться, что СНГ, оказывается, «несмотря на все недостатки, единственная региональная структура, в рамках которой могут строить свое будущее страны бывшего СССР».  (Саакашвили и прибалтам, наверное, икнулось). Следующие десять минут сюжета были посвящены тому, что Украина недовольна контрактом, и что Россия готова облагодетельствовать Украину - забрать нашу «разваливающуюся трубу» (так и сказали «разваливающуюся»), купить ее, или интегрировать в общее пространство. Слушали бы вы, сколько ненависти и обожания звучало у журналиста, когда он произносил слово «труба». Так желать и ненавидеть украинскую «трубу» может только государство, «Южный поток» которого двумя месяцами ранее мощно отфутболили в ЕС. Вместо того, чтобы рассказать о саммите СНГ, российские журналисты продолжали говорить о газе и Украине. А о чем еще? Хоть какой-то пример того, что хоть кому-то трудно без РФ. Точнее с РФ и ее сверхдорогим газом.  Сказав, что Украина обязана платить, журналисты решили пройтись по внешнему вектору Украины. 

Мол, РФ в списке приоритетов Украины только третья, после Польши и ЕС. Но «нищая Украина никому не нужна в Европе». И хотя лидеры и обещают народу влиться в европейскую семью, денег на украинское экономическое чудо взять негде».

Да, с деньгами трудно. Но как-то прорвемся. Главное, что прошло «избавление от иллюзий». Девушка, когда ее лишают иллюзий, превращаются в стерву. Обычно, это очень полезное превращение для ее женской судьбы.  И с этой девушкой ее "добрым" соседям придется знакомиться заново.

Маша Мищенко      

 

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