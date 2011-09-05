Тимошенко - Кирееву: Вы - ряженый

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет председательствующего по делу судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА в фальсификации судебного процесса по рассмотрению ее дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня после того, как Р.КИРЕЕВ оставил без рассмотрения третье на сегодня заявление ее защиты об отводе судьи.

«Господин судья, Вы полностью разрушили судебный процесс. Вы полностью подделываете судебный процесс, Уголовно-процессуальный кодекс, не даете нам пользоваться нашими правами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер впервые за весь судебный процесс начала обращаться к председателю по делу, называя его фамилию, чего раньше не делала.

«КИРЕЕВ, Вы не судья, Вы преступник в мантии, Вам нужно снять мантию, признаки государственности и уходить из этого зала. Р.КИРЕЕВ, Вы ряженый, который выполняет заказ на политические репрессии. КИРЕЕВ, прекратите преступление в рассмотрении дела», - заявила она.

До сих пор в судебном заседании продолжается словесная перепалка между судьей и Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако Р.КИРЕЕВ, сделав несколько предупреждений в адрес экс-премьера, пытается начать допрос бывшего руководителя аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра Михаила ЛИВИНСКОГО, который вызван в качестве свидетеля по требованию защиты Ю.ТИМОШЕНКО.