Почему гостелевидение России опять нападает на Януковича?

Российский “Первый канал” резко раскритиковал заявление Президента Украины Виктора Януковича о скором вступлении Украины в Зону свободной торговли с ЕС. "Эксперты считают, что Виктор Янукович рискует одновременно испортить отношения с Россией и не добиться понимания в Евросоюзе", - говорилось в российском телесюжете. Упреки Януковичу - это не просто редакционная политика ОРТ, это, по сути, озвучена позиция руководства Российской Федерации. И не случайно она звучит в канун газовых переговоров между Украиной и Россией... На что направлена информационная атака на Януковича на государственных российских телеканалах и какова ее цель?

Тарас Чорновил, народный депутат (внефракционный): ЭТО ДИВЕРСИЯ ПРОТИВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ

Говоря с российскими политиками, мы имеем дело с людьми, которые понимают только одно: или я тебе дам по морде, или ты мне дашь по морде. Любые уступки россиянам, автоматически вызывают там понимание, что нужно давить дальше. Поэтому единственный способ разговаривать с российской властью - разговаривать с позиции силы. Должна быть одна государственная позиция, которой четко придерживаются и от которой никогда не отступают.

Харьковские соглашения были страшны не потому, что мы уступили Севастополь, а потому, что это дало возможность России рассчитывать на следующие уступки. Мы гарантировали себе самую высокую цену на газ в Европу, потому что уступили России.

Тех, кто России уступает, она автоматически начинает считать чуть ли не своими вассалами. И когда эти “вассалы” вдруг начинают спорить, это вызывает у нее психологический шок: “Как они могут еще чего-то требовать и быть недовольны?!”

Почему Эстония, которая ведет политику откровенно антироссийскую (вспомните события с перезахоронением советских воинов, ограничением вещания для российских телеканалов на территории Эстонии и т.д.) может спокойно вести диалог с Россией? Более того, она получила одну из самых больших в Европе скидок на газ! Сегодня в Эстонии снова государство возглавил представитель Республиканской партии - откровенно антироссийской. И в российских СМИ лишь эпизодически после какого-нибудь жесткого шага со стороны Эстонии появляется антиэстонская истерия, которая буквально за несколько дней глохнет, и на этом все заканчивается. Потому что Эстония никогда ничего особенного России не обещала и всегда говорила с Россией, против которой она несравненно слабее, с позиции силы.

Когда Азаров сейчас попробовал проявить твердость и сделал несколько более жестких заявлений, это могло принести хороший эффект и побудить россиян договариваться, возможно, идти на скидки. Но кто-то нажал на Азарова, и он дал задний ход. Это дало России понимания, что можно давить дальше. И как следствие начинается информационный прессинг, рассчитанный на избирателей ПР, Януковича в первую очередь. Потому что не так много людей в Центральной и Западной Украине, голосовавших за Тимошенко, Ющенко или другие политические силы, смотрят российские телеканалы.

Это диверсионная работа против действующей власти в Украине. Плюс последующая разработка внутренней российской концепции - демонстрация имперских взглядов, на которой больше пытается спекулировать премьер-министр России Путин в канун президентских выборов.

Украинская власть немного поогрызается, но проглотит.

А продолжение будет довольно плохим. Нам будут устраивать постоянные провокации с ценой на газ, требовать все больших и больших уступок. Таможенный союз - это полный тупик для Украины. Будут требования относительно имущества Нефтегаза, газотранспортной системы и т.д.

Аппетиты растут во время еды. И для обеспечения этих аппетитов постоянно будет идти прессинг относительно цены на газ.

Думаю, базовые переговоры со стороны России будут вестись от цены в 500 долларов за тысячу кубометров газа.

Иван Попеску, народный депутат от Партии регионов, председатель постоянной делегации в ПАСЕ: У НАС ЕСТЬ ВЕСКИЙ ДОКУМЕНТ - СОГЛАШЕНИЕ 2004 ГОДА

Началась информационная игра, направленная на ослабление позиций сторон в канун подписания газовых соглашений. Но большого продолжения она не будет иметь. И закончится сразу после того, как будут достигнуты договоренности в газовой сфере.

В 2004 году и Верховная Рада Украины, и Госдума РФ ратифицировали межправительственное соглашение о газовых договоренностях, которое практически было проигнорировано бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко при подписании соглашения в 2009 году. А в том соглашении, в 2004 году, четко было написано, что ежегодно стороны пересматривают объемы газа, цену на транзит и другие моменты.

В соответствии с нашим законодательством и международными договорами межправительственное соглашение, ратифицированное парламентами в 2004 году, имеет более высокую юридическую силу, чем все внутренние законы, если они противоречат соглашению. Следовательно, для Украины соглашение 2004 года является действующим, а все подзаконные акты, в том числе хозяйственные договоры, должны быть подписаны на основании этого соглашения.

Прозвучала информация, что Украина на следующий год хочет заказать у Газпрома 27 миллиардов кубов газа. Но в соглашении, которое подписала Тимошенко, четко прописаны объемы, и мы должны обязательно забирать не меньше 33 миллиардов кубов в год. Если не берем - то должны платить штрафы, даже за тот объем, который недобрали. Украина не хочет этого делать и имеет соответствующие документы.

Это обычная практика, когда две страны начинают договариваться, но есть разногласия. Это тяжело, но каждая сторона ищет свои экономические выгоды. Это не только газа касается. Это и вопрос делимитации границ. И не только с Россией. Это было и с Польшей, и с Венгрией, и с Румынией, и с другими странами.

Когда есть вопросы, которые не устраивают стороны, тогда начинаются некие информационные артподготовки. Это просто подготовка к какому-то следующему этапу переговоров. Но в данном случае у Украины есть веский документ - соглашение 2004 года.

Герман Греф, президент «Сбербанка России», экс-министр экономического развития и торговли Российской Федерации (2000-2007): СЕГОДНЯШНИЕ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ СЛОВНО СЕМЕЙНЫЕ

Я бы сегодняшние отношения Украины и России назвал семейными. То есть у нас, как и в любой семье бывают эмоциональные всплески и выравнивание отношений.

Сейчас действительно эмоционально непростая ситуация, но я бы не переоценивал ее глубину и силу этих конфликтов. Вообще мы живем во взаимозависимом мире. Чем дальше, тем меньше будут конфликты. Думаю, будет найдено решение нынешних вопросов. Их не так много.

Знаете, в войне победителей не бывает. Но, думаю, это явное преувеличение, что между Украиной и Россией война.

У нас не сложились отношения, потому что мы очень близки, у нас очень высокие ожидания друг от друга, и не всегда эти ожидания могут быть реализованы. Отсюда и возникают такие эмоциональные перепады. Ничего страшного не происходит.

Василий Киселев, народный депутат (ПР): КАК ТОЛЬКО ДАДИМ СЛАБИНКУ, ОНИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ БУДУТ НАЕЗЖАТЬ

Убежден, что на это нужно реагировать спокойно: у России свои интересы, у Украины - свои. И Янукович отстаивает интересы Украины. То, что Россия будет отстаивать свои, мы уже убедились. Мы, скажем, согласились на продление срока базирования Черноморского флота, а ожидаемых шагов навстречу, к сожалению, не получили. А то, что Россия критикует украинское руководство, этого следовало ожидать. Они бы хотели забрать нашу ГТС, и прямо об этом говорят. Они бы хотели, чтобы мы шли в русле российской политики. Но я еще раз повторю, у Украины свои приоритеты и своя внешняя политика. А их критика лишь свидетельствует о том, что они нас уважают. Это как: «Зевс, ты сердишься? Значит, ты не прав».

А то, что Янукович пришел к власти на обещаниях русского языка и на пророссийских настроениях, - абсолютно нормально. И сейчас внесен проект закона к ВР о региональных языках и языках меньшинств - и это снимет проблемы. Поэтому все нормально, это эволюционный процесс.

Какие преследует Россия цели? Абсолютно ясно, что в первую очередь она хотела бы, чтобы Украина не выходила из-под влияния России. Во-вторых, она бы хотела, чтобы Украина передала свою ГТС, частично или полностью. Вот чего они хотят. Они понимают, что нам нужно дать скидку на газ, но не хотят этого делать, потому и выкручивают нам руки. То есть у них свои задачи, у нас - свои. И не нужно на это обращать внимание.

Нас никто не унизит, потому что мы сегодня народ, нация, государство! И Россия это понимает, потому и испытывает. Как только дадим слабинку, они еще больше будут наезжать и стремиться достичь желаемых целей. Но я убежден, что с ними нужно последовательно договариваться, показывать, что у нас есть свои интересы, и делать все, чтобы нас уважали.

Я бы не хотел, чтобы это переходило в фазу войны, потому что это, в первую очередь, закончится плохо для украинцев. Если сейчас Россия будет вводить запреты на экспорт наших продуктов, то Украина очень много потеряет. Потеряет и Россия, но я бы не хотел, чтобы до этого дошло.

Анна Герман, советник президента Украины: ЯДРО ОЧЕРНЕНИЯ ЯНУКОВИЧА НАХОДИТСЯ В БЮТ Есть очень много желающих испортить отношения Украины и России. И ядро этих желающих среди крайних радикалов. Сейчас есть попытка очернить все, что делает Янукович, и ядро этого очернения находится в Блоке Юлии Тимошенко. Это попытка и испортить отношения с Россией и попытки прервать уверенную поступь Украины в сторону евроинтеграции. Но, думаю, внутренние враги Украины будут горько разочарованы. Никому не удастся испортить взаимоотношения добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества Украины с Россией и Украины с Европейским Союзом.

Несомненно, когда президент хочет отстоять интересы своего государства, находятся силы, которые бы хотели иметь более слабого президента, какого-то марионеточного. Так было во все времена.

Мы не допустим, чтобы отношения с Россией были испорчены в угоду антигосударственным силам, которые находятся, повторяю, внутри Украинского государства, и центр этой деструкции - в БЮТ.

Я не знаю, что там на российском телевидении. И вообще считаю некорректным с моей стороны комментировать заграничное телевидение. Могу судить об украинском, там достаточно большое присутствие свободы, и украинская власть не руководит сюжетами на украинском телевидении.

Тот, кто дает определение российско-украинским отношениям как отношениям войны, выдает желаемое за действительное. Такие заявления - провокации. Каждая страна отстаивает свои интересы всеми методами, которые она считает приемлемыми.

Михаил Погребинский, политолог: РОССИЮ РАЗДРАЖАЕТ РИТОРИКА ЯНУКОВИЧА О ЕВРОПЕЙСКОМ ВЫБОРЕ Россияне, видимо, хотят сказать, что перейдена граница, за которой, как они считают, если не будет сделано каких-то шагов навстречу, они будут считать нынешнее украинское руководство настроенным, мягко говоря, на неконструктивные отношения с Россией.

Мне кажется, это выглядит как предупреждение. Это результат определенного раздражения невозможностью найти нормальный режим отношений.

По моему мнению, здесь дело не в сегодняшних вопросах: суде над Тимошенко или недовольстве ценой на газ, а в риторике, которая выглядит обидной для России и демонстрирующей отказ от своих обязательств. Речь идет о риторике европейского выбора, а с Россией мы будем «экономически дружить», как сказано в выступлении президента.

Анна Ященко, Ксеня Лесив