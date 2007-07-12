Генпрокуратура снова извлекает дело Калашникова на белый свет

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО поручил своему заместителю Николаю ГОЛОМШЕ проверить законность и обоснованность решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении народного депутата V созыва Олега КАЛАШНИКОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Н.ГОЛОМШЕ поручено вытребовать уголовное дело по факту событий, происходивших со съемочной группой телеканала СТБ в июле 2006 года для проверки законности и обоснованности принятого решения отказать в возбуждении уголовного дела в отношении О.КАЛАШНИКОВА, а также для изучения состояния досудебного следствия по этому уголовному делу.

Как сообщал УНИАН, год назад, 12 июля 2006 года, группа людей из Партии регионов, среди которых был О.КАЛАШНИКОВ, помешала работе съемочной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты.

14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

6 июля этого года генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО заявил об отсутствии у следствия достаточных доказательств для привлечения О.КАЛАШНИКОВА к уголовной ответственности за инцидент со съемочной группой СТБ. В связи с этим, добавил А.МЕДВЕДЬКО, прокуратурой одного из районов Киева принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица.

В то же время генпрокурор отметил, что уголовное дело по факту вышеупомянутых событий расследуется, и если в рамках его расследования будут найдены новые обстоятельства и доказательства, не исключено, что уголовное дело в отношении О.КАЛАШНИКОВА будет возобновлено.