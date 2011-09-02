Госземагентство ликвидирует волокиту с выдачей актов на землю

Государственное агентство земельных ресурсов Украины объявило кампанию по ликвидации задержек в регистрации и выдаче государственных актов на право собственности земельными участками «в рамках национального курса Президента Украины Виктора Януковича по борьбе с коррупцией». Об этом УНИАН сообщили в Госземагентстве. Как передает корреспондент УНИАН, по данным ведомства, на протяжении двух месяцев (в сентябре-октябре этого года), планируется выдать около ста тысяч актов на землю.

«В отличие от 2000-х годов, когда в Украине начал формироваться негативный образ коррумпированных органов власти в земельной сфере, нынешние нововведения — переход на автоматизированную систему регистрации государственных актов — поможет навести порядок в этой сфере, ликвидировать очереди и предотвратить любые проявления взяточничества», - считают в Госкомземе.

«В ближайшее время граждане на собственном опыте почувствуют комфортность работы с нами, - сказал в комментарии УНИАН председатель Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО. - Робота Госземагентсва станет прозрачной и понятной, гражданам больше не нужно будет разрываться между кабинетами чиновников и годами ожидать оформления документов».

По его словам, территориальные органы Госкомзема переходят в режим ежедневного приема граждан и бесперебойной выдачи государственных актов. Также С.ТИМЧЕНКО сообщил, что с конца августа в Украине все процессы регистрации земельных участков стали автоматизированными, в первый раз записи осуществляются без внесения данных в бумажные книги. «А уже с 2012 года, - отметил он, - в Украине будет запущена полноценная автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра в рамках недавно принятого Закона «О государственном земельном кадастре», которым также вводятся упрощенные процедуры регистрации в четкие и короткие сроки и обслуживание граждан по принципу единственного окна».

По словам С.ТИМЧЕНКО, совместными усилиями Госземагентства и органов местного самоуправления по всей территории Украины сформированы мобильные группы по выдаче актов на землю. Уже сегодня территориальные органы Госкомзема Киевской области, где общая задолженность достигла свыше 32000 актов, готовы выдать около 20000 актов. 2 сентября планируется выдача до 3000 актов в большинстве районов области. В частности, в Киево-Святошинском районе выдано 176 государственных актов работникам социальной сферы, земельные участки которых находятся в Михайливско-Рубеживском сельском совете.