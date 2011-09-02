У Азарова открещиваются от слияния Нафтогаза и Газпрома

Вопрос о слиянии НАК «Нафтогаз Украины» с ОАО «Газпром» не обсуждался и не обсуждается.

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, комментируя заявление председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА о том, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом».

«Этот вопрос не обсуждался и не обсуждается в данный момент», - заявил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

При этом он отметил, что реформирование «Нафтогаза» является внутренним делом Украины и будет проведено для модернизации и повышения эффективности работы нефтегазового сектора.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что после завершения реформирования НАК «Нафтогаз Украины» и выведения из нее компаний, занимающихся транзитом и добычей газа, «Нафтогаз» будет ликвидирован. Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ликвидация компании приведет к пересмотру действующий газовых контрактов с «Газпромом».

После этого председатель правления ОАО «Газпром» А.МИЛЛЕР заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом», после чего будут пересмотрены все существующие соглашения по сотрудничеству двух компаний.

Кроме того, также сегодня стало известно, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Н.АЗАРОВУ до 1 октября 2011 года обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».