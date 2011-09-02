Герман называет ложью информацию, что книга Януковича является плагиатом

Советник главы государства Анна ГЕРМАН называет ложью информацию, что книга Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «Opportunity Ukraine» является плагиатом.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

“Утверждение о том, что Президент платил за свою книгу издательству «Mandelbaum verlag» - это абсолютная неправда. Это коммерческий проект нескольких издательств... в основу книги легли, из того что я читала, а я знаю президентские тексты, потому что я работаю с Президентом очень давно, его статьи, его размышления, его выступления в разные годы, которые он делал и которые опубликованы в его более ранних книгах. Возможно, кто-то из политиков когда-то и использовал какие-то мысли из книг В.ЯНУКОВИЧА. Это просто смешно обвинять Президента, что он использует какие-то тексты СТЕЦЬКИВА или ВОЛГИ”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что информация о плагиате книги В.ЯНУКОВИЧА является попыткой очернить действия Президента. По мнению советника главы государства, издание, которое распространило эту информацию, “все, что ни делает Президент, все поливает грязью”.

Также А.ГЕРМАН сообщила, что в Москве будет издан русский вариант книги «Opportunity Ukraine», поскольку сначала она была написана на русском языке. Она также отметила, что книга получила одобрительные отзывы экспертов.

“Я могу Президента только поздравить с этой книгой”, - подчеркнула А.ГЕРМАН.

Как сообщалось, сегодня “Украинская правда” написала, что широко разрекламированная книга Президента В.ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine" оказалась плагиатом.

Как выяснила редакция, книга В.ЯНУКОВИЧА является плагиатом, где за подписью Президента изданы не только чужие идеи, а скомпилированы целые абзацы из текстов, которые ранее выходили за подписью разных лиц – от оппозиционера Тараса СТЕЦЬКИВА до одиозного журналиста Вячеславу ПИХОВШЕКА и арестованного чиновника Василия ВОЛГИ.

Как оказалось, книга В.ЯНУКОВИЧА содержит многочисленные дословные перепечатки других авторов без какой-либо ссылки на первоисточник.

Как известно, недавно в австрийском издательстве «Mandelbaum verlag» вышла книга В.ЯНУКОВИЧА «Opportunity Ukraine».