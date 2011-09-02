Яценюк: никто уже не поверит, что Тимошенко совершила преступление

Никто никогда не поверит, что экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО судят за преступления, а не по политическим мотивам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер политической партии «Фрон Змін», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил в Донецке на пресс-конференции.

Говоря о политической ситуации в Украине, которая связана с арестом Ю.ТИМОШЕНКО, А.ЯЦЕНЮК отметил, что прогнозировать действия нынешней власти сложно.

«Лучше читать прогноз погоды, там больше вероятности», - отметил он.

«У власти нет вообще какого-то внятного плана, что делать. Это точно ясно», - добавил глава «Фронта Змін».

При этом А.ЯЦЕНЮК высказал мнение, каким должен быть судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы он соответствовал уголовному процессу, а не воспринимался как «сведение политических счетов».

«Публичный процесс - раз, прямая трансляция – два, подготовленность судьи – три, не использовать предупредительных методов, то есть ареста – четыре и доказывать в суде правоту каждой стороны, как стороне обвинения, так и стороне защиты. Тогда бы это было уголовным процессом. А сейчас это классический политический процесс», - объяснил А.ЯЦЕНЮК.

Он посоветовал почитать иностранные СМИ, чтобы убедиться в том, что весь мир сегодня воспринимает этот судебный процесс как политический.

«Прочитайте все иностранные газеты... Даже если теоретически представить, что там есть состав преступления, в это уже никто не поверит, никогда», - заключил глава «Фронта Змін».