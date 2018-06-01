Саммит СНГ: постсоветский Интернационал недругов

2-3 сентября в Душанбе пройдет юбилейный саммит СНГ. «Клубу» постсоветских президентов исполняется 20 лет. Однако коллеги готовят друг другу неприятные сюрпризы. Не приедет в столицу Таджикистана Ильхам Алиев. Александр Лукашенко «наехал» на лидеров Таджикистана и Узбекистана и пытается создать «союз меча и орала», который будет подавлять внутреннюю политическую оппозицию, в общем войска «карикатурной ООН».

Не секрет, что в начале 90-х СНГ создавался как организация, которая должна способствовать решению политических, экономических, территориальных, социальных проблем народов этих стран. Такая себе региональная ООН, постсоветский Интернационал. Но вместо благих намерений историю Содружества сопровождают вооруженные и торговые войны, взаимные территориальные претензии, неразрешимые споры о собственности.

Причин для этого много. В первую очередь, они объективные. Все империи распадались, истекая кровью и гибелью миллионов людей. Но СССР повезло. На удивление недругов и друзей огромная страна мирно удалилась с политической карты мира. Правда, оставила после себя всех нас, ностальгирующих о мыле за три копейки, утерянном государственном патернализме, дружбе народов и Коммунистической партии, которая «никому не давала порулить».

Но, конечно же, субъективных причин, которые не позволили СНГ процветать, как Европейский Союз, гораздо больше. Нахрапистость и воинственная поза официальной Москвы - «человека с ружьем» - оставаться в лидерах, играть роль «первой среди первых», стать хозяином постсоветского пространства, «нагнуть своих коллег-президентов до земли» - ни к чему хорошему не привели.

Но не только Кремль виноват в том, что саммиты СНГ превратились в «клуб встреч недругов». Многие маленькие члены Содружества, которые не cмогли справиться с собственными проблемами, а политические элиты этих стран периодически принимали вассальскую позицию по отношению к России, выпрашивали преференции в обмен на потерю части суверенитета.

СНГ, после 20 лет своего существования, почил в бозе, «мирный развод» завершен. Это закономерно. Политические заморозки, в принципе, не дают протухнуть межгосударственным отношениям, но и останавливают прогресс развития ассоциациям государств. А результат печальный. Москва осталась без союзников, а все остальные нашли себе добрых друзей по всему миру.

Саммиту стран СНГ предшествовало «сборище» лидеров ОДКБ, так называемый «маленький Варшавский Договор» на котором с совершенно скандальной инициативой выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На постсоветском пространстве «цирковые тираны» пытаются сформировать «новую систему коллективной безопасности, которая будет реагировать не только на внешние, но и на внутренние угрозы». Президент Белоруссии предложил ужесточить правила членства в ОДКБ и расчистить постсоветское пространство от иностранных военных баз.

Видимо, Лукашенко почувствовал, что его политическая биография заканчивается, и решил на «штыках СНГ» продлить свою агонию. Более того, он заявил, что его предложение полностью поддержал президент РФ Дмитрий Медведев. Другими словами, войска ОДКБ готовятся к предотвращению путчей в странах СНГ.

И в России, и в Европе эти инициативы назвали «антимятежный интернационал». Вместо того, чтобы развивать политическую систему в сторону ее демократизации, политические долгожители (за исключением Украины, Армении, Грузии, Молдовы, в странах СНГ, похоже, верховная власть становится наследственной и пожизненной) методами «закручивания гаек» возвращают свои народы в СССР.

В России нашлось много «экспертов и больших ученых», которые мгновенно отреагировали на судьбоносную инициативу Лукашенко. «Так называемые охлореволюции, которые произошли и происходят в ряде арабских государств, показывают, что без серьезной военной силы выступления мятежников и путчистов трудно подавить», - считает доктор исторических наук полковник российской армии Владимир Попов.

С «историком» солидарен другой российский военный – член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков. «В настоящий момент возможность госпереворотов и мятежей в той или иной степени существует почти в каждой постсоветской стране. И, конечно, необходимо сформировать для этого защитные механизмы». Вот что озвучил вчера Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии уже не рассчитывает на свои силовые структуры. Он хочет упредить создание в Белоруссии ситуаций, угрожающих его режиму. Подобной той, что возникла в Киргизии в апреле прошлого года и выкинула из власти его друга президента Курманбека Бакиева, который сегодня сидит под Минском на даче и «мутит» народ и элиты на своей родине.

Виктор Тимошенко