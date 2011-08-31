Киреев тихо читает 23-ий том дела - прокурор заявляла, что их всего 21

Председательстующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ проигнорировал требование защиты экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО об объявлении перерыва в судебном заседании и начал исследование материалов 23-го тома уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, защита Ю.ТИМОШЕНКО, как и присутствующие в зале суда, удивлены действиями судьи, но уже даже не заявляют ходатайства о предоставлении времени для ознакомления с материалами новых томов уголовного дела.

Судья Р.КИРЕЕВ не сообщил в ходе судебного заседания об общем количестве томов уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО. Раньше представитель государственного обвинения Лилия ФРОЛОВА заявляла, что уголовное дело насчитывает 21 том, из которых 14 – материалы досудебного следствия и 7 – материалы судебного следствия.

Однако после завершения исследования материалов 21-го тома судья объявил сначала о 22-м, а позже о 23-ом томе уголовного дела.

Сейчас Р.КИРЕЕВ продолжает монотонно и тихо зачитывать материалы 23-го тома, а Ю.ТИМОШЕНКО тихо общается со своей дочерью Евгенией КАРР, которая допущена к процессу в качестве защитника из круга близких родственников.