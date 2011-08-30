У Путина отреагировали на заявление Азарова о судебном иске

Россия рассчитывает на соблюдение Украиной принципов взаимности и на реализацию в полном объеме действующих договоренностей в газовой сфере.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ, передает РИА Новости.

«Москва выполняет свои обязательства в полном объеме и рассчитывает на соблюдение принципов взаимности в этом вопросе», - сказал Д.ПЕСКОВ, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о том, что правительство страны готово начать судебные разбирательства с Россией с целью разорвать газовые контракты.

Д.ПЕСКОВ добавил, что тема газа постоянно фигурирует на переговорах различного уровня, в том числе и на уровне контактов премьер-министров двух стран.

«Российская сторона исходит из того, что у нас имеются действующие договоренности, которые реализуются как Москвой, так и Киевом», - отметил он.

В комментарии украинскому еженедельнику "Корреспондент" Н.АЗАРОВ заявил, что у правительства страны нет иного выхода, кроме разрыва газового контракта с Россией.