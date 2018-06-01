Дело Политковской: в России собираются назначить заказчиков и исполнителей?

Ранее генпрокурор говорил, что заказчиком является Борис Березовский… Но он наверняка должен быть связан со спецслужбами и политической властью…

Дело убитой в 2006 году Анны Политковской вот-вот якобы будет раскрыто, заявляют российские власти. В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что имя предполагаемого заказчика убийства журналистки знают, а организатор преступления заключен под стражу.

На финишную прямую следствие вышло аккурат накануне выборов в Госдуму России (они состоятся уже в конце этого года, 4 декабря). Если точку в резонансном деле Политковской поставят, партия власти в очередной раз сможет рапортовать о своей эффективности перед избирателями.

Однако многие российские эксперты и правозащитники сомневаются, что реальных убийц Политковской действительно накажут, а само дело об убийстве будет раскрыто до конца.

Организацию убийства вменяют Дмитрию Павлюченкову. Бывший подполковник милиции, который раньше проходил по делу Политковской как свидетель, с недавних пор стал главным обвиняемым. На два ближайших месяца его заключили в СИЗО. Следствием установлено, что Павлюченков якобы получил заказ на организацию убийства Политковской и создал преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых и другие лица. Затем Павлюченков, будучи в тот момент начальником отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, поручил своим подчиненным наблюдение за журналисткой, а сам приобрел оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников.

По словам представителя СК Владимира Маркина, следствие также располагает сведениями о предполагаемом заказчике убийства Политковской, но с обнародованием этой информации пока решили повременить.

В «Новой газете», где до последних дней жизни работала Анна Политковская, заявлением о выходе на заказчика разочарованы. Главный редактор издания Дмитрий Муратов такое высказывание считает «беспечным». А быстрота, с которой, едва задержав организатора преступления, начали говорить о заказчике, его настораживает.

- Нет ли здесь приурочивания к какой-либо дате, пятой годовщине к гибели Анны Политковской? Мне как человеку, информированному в этом деле, и сотрудникам газеты, которые занимаются этим делом, ничего не известно о ситуации с заказчиком. Просто я знаю, чем заканчиваются такие громкие заявления. Заявление о заказчике не внушает мне энтузиазма, мне кажется, что здесь мы не будем избавлены от каких-то политически мотивированных действий, - сказал Муратов журналистам.

Как известно, сразу после убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что заказчиком преступления предположительно является Борис Березовский. Но со временем об этой версии стали упоминать все реже. Сегодня предъявление обвинения Павлюченкову в организации убийства журналистки главред «Новой газеты» все-таки считает успехом следствия. Хотя о том, что его давно надо было взять, журналисты «Новой газеты» высказывались намного раньше следствия. В частности, об этом напоминает правозащитник Лев Пономарев.

- Было очевидно, что он более тесно связан с этим процессом... Были в деле обстоятельства, которые на это указывали, но, тем не менее, следователям не позволяли это сделать, - сказал он в комментарии УНИАН.

В этом контексте первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отмечает одно обстоятельство, а именно то, что свидетель по делу вдруг оказался обвиняемым, как это произошло с Павлюченковым.

- Это бывает очень редко. Ведь в таком случае может возникнуть вопрос: почему следствие его использовало и доверяло его показаниям? И тут выяснилось, что Павлюченков был не просто недобросовестным свидетелем, но еще сам организовал преступление. Обычно на такую роль номинируются фигуры второстепенные, роль которых невелика, с которыми правосудие может пойти на сделку, - высказывает предположение политолог.

Как бы там ни было, но о политической составляющей раскрытия дела сегодня говорят многие. Оно и неудивительно: до выборов в Госдуму остались считанные месяцы, и избирательная кампания скоро будет в разгаре. Но скептики напоминают, что ровно четыре года назад, в конце лета 2007 года, генеральный прокурор России Юрий Чайка уже объявлял о раскрытии этого преступления. И тогда его заявление тоже прозвучало на старте думской кампании. Это в разговоре с корреспондентом УНИАН, в частности, подчеркивает Илья Барабанов, заместитель главного редактора журнала New Times, одного из немногих оппозиционных изданий России.

- С одной стороны, очень важно это дело раскрыть для престижа страны, правоохранительной системы, тем более – на фоне реформ в МВД. С другой – есть политическая составляющая. У меня еще по прошлому процессу (над непосредственными убийцами Политковской. – Авт.) сложилось ощущение, что у нас тупо не работает следствие. Суд провалился, и оказалось, что доказательства не собраны, а обвиняемых отпустили (19 февраля 2009 года подсудимые братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также экс-сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов были полностью оправданы, и фигурантов дела освободили из-под стражи в зале суда. – Авт.). Но на время прошлой избирательной кампании в Госдуму было заявлено об успехах и результатах. Конечно, говорить о том, что такого снова не получится, и все доказательства собраны, нельзя.

Журналист считает, что все это и сегодня ставит под сомнение квалификацию следователей. В любом случае, по словам Барабанова, нельзя считать преступление раскрытым, пока не назовут имя заказчика.

Действительно, смерть Анны Политковской стала одним из символов проблем российской исполнительной власти. Дело тянется годами, но до сих пор для широкой общественности так и не ясно, кто на самом деле виновен в убийстве оппозиционной журналистки.

- Скорее всего, было принято политическое решение активней продвигать расследование этого дела, - сказал в комментарии УНИАН политолог Алексей Макаркин. - Думаю, российские власти подтолкнули следствие, в том числе и из-за позиции Запада. Дело Политковской уходит в историю, но оно не забыто. С момента ее убийства произошло так много событий в мире, что у российских властей была надежда, что оно забудется. Но оно не забыто, и имя Политковской звучит, когда российские представители выезжают за границу и их начинают спрашивать о судебной системе.

К тому же, поговаривают, после избрания президентом России Дмитрия Медведева, именно судебная систем была отнесена к сфере его интересов и особой ответственности. И сегодня возникает вопрос, а что, собственно, сделано? Именно поэтому заявления об успехах в деле Политковской многие воспринимают лишь как попытку перед Западом, который критикует все, что связано с выборами в России, показать хоть какие-то положительные результаты.

- Могу сказать точно, что при той политической власти, которая сейчас есть в России, не будет назван реальный заказчик. Ведь он наверняка каким-то образом должен быть связан со спецслужбами и политической властью либо в Чечне, либо в России, - сказал УНИАН Пономарев.

Он также не исключает, что заказчик убийства Политковской может быть просто «назначен» следствием.

- Власти уже говорят, что вышли на заказчика... Но возникает вопрос, зачем говорить о том, что они выходят на заказчика? Это значит предупреждать его. Утечка неясна, - говорит Пономарев.

Сам обвиняемый Павлюченков виновным себя не считает. При этом, как ни странно, решение суда о своем задержании обжаловать не намерен. А учитывая, что срок следствия по делу продлен официально до декабря 2011 года, дело об убийстве Политковской имеет все шансы быть «раскрытым» в самый канун выборов.

Роман Цимбалюк, Москва