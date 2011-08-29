Адвокаты Тимошенко воспользовались свободным от Киреева днем

Завтра, 30 августа, в 11.00 защитники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК, Николай СИРЫЙ и Юрий СУХОВ примут участие в работе круглого стола на тему: "Обеспечение права на защиту. Пути усовершенствования отечественного процессуального законодательства".

Как сообщили УНИАН в пресс-служба партии «Батьківщина», мероприятие организовано Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры, Агентством США по международному развитию (USAID), Ассоциацией законодателей Украины, Офисом Совета Европы в Украине, Союзом юристов Украины и Союзом адвокатов Украины.

На круглый стол также приглашены судьи, представители МВД, СБУ, Генпрокуратуры, неправительственных правозащитных и общественных организаций.

Место проведения: г. Киев, ул. Пилипа Орлика, 3 (конференц-зал Киевского регионального отделения Академии правовых наук Украины).

Справки по телефону: 067-230-17-05.