Открыли еще один памятник Бандере

В Кременце Тернопольской области на центральной площади открыли памятник проводнику ОУН Степану Бандере.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации Конгресса украинских националистов, инициативу кременецкого КУНа удалось реализовать благодаря местному меценату Владимиру ЧУБУ, который взял на себя все материальные затраты.

Участие в открытии памятника приняли мэр Кременеца Алексей КОВАЛЬЧУК, председатель Конгресса украинских националистов Степан БРАЦЮНЬ, представители общественности.

После открытия памятника епископ Тернопольский и Бучачский Украинской православной церкви Киевского патриархата НЕСТОР отслужил панихиду по C.Бандере.

Кроме этого, он с благословения Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА наградил В.ЧУБА за заслуги по возрождению духовности в Украине и утверждению поместной Украинской православной церкви Орденом Святого Равноапостольного князя Владимира Великого ІІІ степени.

Завершились торжества выступлением хора национально-патриотической песни из города Збараж и хора «Заграва».

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года в Тернополе напротив облгосадминистрации при входе в парк им. Т.Шевченко был открыт памятник С.Бандере по случаю 100-летия со дня его рождения, которое приходилось на 1 января 2009 года.

В прошлом году памятник С.Бандере также был открыт в селе Струсив Теребовлянского района.