Политолог: Литвину выгодно объединение Народной партии с ПР

Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ было бы выгодно объединение его Народной партии с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ФЕСЕНКО заявил сегодня журналистам.

Политолог отметил, что многих удивило заявление лидера партии «Сильная Украина» Сергея ТИГИПКО об объединении с Партией регионов, поскольку до парламентских выборов остается еще год. Однако В.ФЕСЕНКО считает, что процесс объединения «Сильной Украины» и Партии регионов завершится до конца 2011 года. «Если Партия регионов не откажется», - подчеркнул В.ФЕСЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что пока об объединении Партии регионов с Народной партией речь не идет, поскольку это только заявления В.ЛИТВИНА. Но политолог считает, что это выгодно В.ЛИТВИНУ, поскольку позволяет ему и немногим его соратникам получить места в списке провластной партии. «Главный интерес – это мажоритарные округа», - подчеркнул политолог.

Как сообщал УНИАН, 21 августа В.ЛИТВИН заявлял, что не исключает возможности объединения Народной партии с Партией регионов.

"Я не открою большой тайны, если скажу вам, что диалог у нас с Партией регионов о сотрудничестве ведется с 2007 года и мы находимся в этом диалоге", - сказал В.ЛИТВИН. "Мы - в процессе диалога, в процессе совместной работы", - добавил он.