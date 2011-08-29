Киреев дал Тимошенко еще сутки

В заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 9 часов 31 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда столицы Родион КИРЕЕВ.

Р.КИРЕЕВ уточнил, что перерыв объявлен для того, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО имела возможность подготовиться для дачи показаний в суде.

После завершения судебного заседания Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к присутствующим в зале со словами: «Слава Украине!» Присутствующие традиционно ответили: «Героям слава!»

Затем Ю.ТИМОШЕНКО перевели в конвойную комнату в Печерском райсуде Киева.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер-министр просила суд предоставить ей и защитникам 3-4 дня для ознакомления с материалами уголовного дела, чтобы подготовиться для дачи показаний в суде.