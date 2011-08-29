Киреев опять отказался выпустить Тимошенко

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ огласил после перерыва в заседании суда по рассмотрению дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«Никаких новых обстоятельств для изменения меры пресечения не появилось. Ходатайство оставить без удовлетворения», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Присутствующие в зале суда встретили это решение возгласами «Ганьба!».

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита в тринадцатый раз обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.