Адвокаты Тимошенко: нет еще 13 томов дела, собранных СБУ

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО просит Печерский районный суд Киева истребовать в СБУ и исследовать 13 томов материалов, которые собирали сотрудники спецслужбы и которых нет в деле относительно подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Печерском суде сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ.

По словам адвоката, кроме уже указанных 213 листов уголовного дела, которые, как он утверждает, исчезли, также в деле нет 13 томов материалов дела, которые собирала Служба безопасности Украины.

«Где они, как они их растасовали в 13 томов досудебного следствия – это очень интересно», - сказал Ю.СУХОВ.

«Поэтому я думаю, что еще будут вопросы, связанные с отсутствием не только 213 страниц, а еще и 13 томов, которые собирала СБУ», - сказал адвокат.

Он отметил, что есть лишь сопроводительное письмо, в котором отмечено, что СБУ собрала 13 томов материалов, один из которых является секретным.

«Где они, неизвестно», - сказал Ю.СУХОВ и добавил, что эти материалы очень важны, поскольку они были основанием для возбуждения самого уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы подали ходатайство, чтобы эти документы были истребованы, и суд их рассмотрел», - сказал Ю.СУХОВ.

«Почему решили их скрыть? Видимо, не было оснований возбуждать уголовное дело», - предположил адвокат.