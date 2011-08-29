Пресс-секретарь Януковича: выпасать пересопницких коров не запрещали

Председатель Пересопницкого сельсовета попросил местных жителей выпасать скот в поле, а не возле места проведения торжественных мероприятий при участии Президента Украины.

Как известно, сегодня Виктор Янукович ездил в Ровно на открытие Центра лучевой терапии областного онкологического диспансера и побывал в селе Пересопница, где было создано знаменитое Пересопницкое Евангелие.

Пресс-служба "Батькивщины", ссылаясь на местных жителей, сообщила, что во время визита Президента им якобы запретили выводить со двора коров. Как рассказала газете "Сегодня" прес-секретар Президента Дарина Чепак, охрана Януковича выпасать скот никому не запрещала, просто Управление госохраны, руководствуясь соображениями безопасности, которые прописаны на законодательном уровне, попросило людей не выводить животных на дорогу 5-10 минут, пока следует кортеж президента.

Также, как рассказали изданию в пресс-службе Ровенской ОГА, сельский голова Пересопницы Роман Иванчук попросил не выпасать скот возле места проведения торжеств, а выгнать в поле. Как оказалось, в селе всего 10 коров. Их обычно ведут на выпас в 6-7 часов утра, а забирают домой только вечером, и днем по дороге они не ходят.

На уровне района никаких распоряжений о животных не было. "Никаких указаний о запрете выпасать скот района власть не давала. Сейчас скот выпасается на поле, как всегда", - заявил первый заместитель главы Ровенской райгосадминистрации Юрий Загиней.