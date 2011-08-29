Прокурор заявляет, что ни одна страница из дела Тимошенко не исчезла

Представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА заявляет, что ни одна страница из материалов уголовного дела против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО не исчезла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Печерском райсуде.

Л.ФРОЛОВА напомнила, что защита Ю.ТИМОШЕНКО сегодня заявила, что якобы из материалов уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО исчезли 213 страниц.

«Я хочу опровергнуть это заявление и сказать, что ни одна страница из материалов уголовного дела не исчезла», - сказала Л.ФРОЛОВА.

По ее словам, это заявление было сделано на основании того, что исследовалось заключение судебно-экономической экспертизы, которая насчитывает 522 страницы. Однако, по словам прокурора, после того, как материалы дела вернулись к следователю вместе с заключениями экспертизы, он их «просто переформировал». В частности, часть материалов, которая насчитывает 309 страниц, сформировал в 14-й том дела, а другую часть расформировал по другим томам.

По словам Л.ФРОЛОВОЙ, «такие заявления делаются, чтобы дискредитировать органы следствия Генеральной прокуратуры».

Как сообщал УНИАН, сегодня защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об исчезновении из материалов уголовного дела 213 страниц.

«Из дела исчезло 213 страниц», - сказал адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это уже второй пример, когда в деле ссылаются на дополнения, но сами дополнения – отсутствуют. «Сейчас уже во второй раз мы фиксируем, что отсутствуют материалы, на которые есть ссылка. Это является свидетельством того, что дело подделывалось, а не тщательно готовилось», - отметила экс-премьер.

Также А.ПЛАХОТНЮК отметил, что защита во время ознакомления с материалами дела скопировала документы, которые содержатся в 5-14 томах. «Мы не могли копировать материалы с первого по четвертый том», - подчеркнул адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.