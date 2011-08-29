Киреев во второй раз проигнорировал просьбу Тимошенко о перерыве

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ во второй раз проигнорировал ходатайства экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и ее защиты объявить перерыв в исследовании судебных материалов уголовного дела и предоставить время адвокатам на ознакомление с новосформованными томами дела.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.КИРЕЕВ отказался поставить эти ходатайства на обсуждение и продолжил исследовать судебные материалы уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы не знаем, что находится в этих томах. Не было ни одного рабочего дня без судебного заседания, когда бы адвокаты могли посмотреть на эти тома. Я поддерживаю ходатайство адвокатов выделить несколько дней, чтобы они могли ознакомиться с новосозданными томами. Я хочу напомнить, что у меня в СИЗО также нет этих томов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ на это заявление в очередной раз сделал замечание Ю.ТИМОШЕНКО за высказывания, которые свидетельствуют, по его словам, «о полном неуважении к суду».

После этого он продолжил зачитывать материалы 19-го тома уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако Р.КИРЕЕВ не сообщал в судебном процессе о количестве томов, в которых собраны материалы судебного следствия.

Ранее адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявлял, что материалы уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО изложены в 20 томах, 14 из которых – материалы досудебного следствия.