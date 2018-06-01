Новоназначенный Герой Украины Белаш: Мой герой – Янукович!

С 20-й годовщиной Независимости Украина узнала своих новых «героев» – г-н Янукович наградил званием Героя своего донецкого земляка, бывшего народного депутата от ПР, поэта Бориса Белаша. В указе президента сказано, что сию награду политик-поэт получил «за выдающийся личный вклад в обогащение национальной культурно-художественного наследия, многолетнюю плодотворную деятельность».

Чем же таким выдающимся обогатил духовную сферу Украины донецкий стихотворец?

Мне стало стыдно, что такого имени раньше я не слышала и решила поискать произведения г-на Белаша в книжных магазинах. Какового же было мое удивление, когда оказалось, что и там его не слышали… Пришлось обратиться к Интернету. Там нашла, что новоназначенный герой отметился тем, что обещал электорату бесплатный секс.

Если стану я нардепом, Обеспечу свой народ Салом, яйцами и хлебом. Пусть потешит свой живот. Пусть он ложкой ест сметану, Напихается икрой, Возражать ему не стану. Я – такой! Завалю печеньем, кексом, Хочешь торт, трюфели – на! Если надо, то и сексом Угощу его сполна. И ни-ни, Ни в коем разе, Не за деньги, а за так. Ну а как же без фантазий Сексуальных? Да никак!

Не знаю, получил ли кто от поэта бесплатный секс, но депутатом он стал в 2007 году от Партии регионов. Теперь, думается, его как Героя Украины в проходную часть списка Партии регионов будут включать автоматически. Чтобы своим духовным присутствием смягчал олигархически-коррупционный состав, а стихотворной тарабарщиной прикрывал отсутствие идей…

Конечно же, героев не дают «ни в коем разе за так». Поэзия Бориса Белаша пропитана приятной президентскому сердцу критикой «помаранчевых»:

Мне жалко мой обманутый народ, Себе Майданом выборовший право, Таки прозреть, увидеть через год, Как быстро обнищавшая держава, Уставшая от страха и дискуссий, Прогнулась в ожидании новых бед, Под жырними задами «Любих друзів», что скопом оседлали ей хребет. *** Всей деяльности Луценко И иже с ним не задарма Врачами выдана оценка Как плоскоступие ума.

Не хватает в этих строках только мыслей про "наколотые апельсинки"...

Впрочем, не надо быть литературным критиком, чтобы оценить эти шедевры…

Начитавшись произведений «героя», мы решили взять у него интервью – а вдруг он окажется интересным собеседником, философом, блеснет умом и глубиной видения человеческих характеров?

Перед тем как звонить ему, я связалась с председателем Союза писателей Украины Владимиром Яворивским, ведь поэт Белаш – ее член. Господин Яворивский – бютовец, этот – «регионал», но Яворивский не стал критиковать Белаша, говорит, что знает его как человека давно и даже бывал у него в гостях. По его мнению, поэт он – очень посредственный, и вообще давать ему такое звание после Дмитрия Павлычко, Ивана Дзюбы – это смешно.

В общем, Борис Белаш ответил на наши вопросы…

Господин Белаш, президент присвоил вам звание Героя Украины. Ощущаете ли вы самым таким?

Я пока что в замешательстве… Мне еще трудно что-нибудь ответить на этот вопрос. Я человек скромный, потому не могу о себе сказать так вот, что я такой герой… Немножко смущаюсь, так сказать.

Ну я – трудоголик. Наверное, это и повлияло.

Говорят, вы – «любимый поэт» Виктора Федоровича. Какое ваши произведения ему больше всего нравятся?

Это, наверное, потому, что из всех поэтов он лучше всего знает меня, поскольку мы знакомы очень давно. Он меня тепло воспринимает. Виктор Федорович меня часто цитировал в нужную минуту, находя нужные строчки. Мои стихи иногда помогали ему ярче ответить на каверзные вопросы.

Я гордился этим и горжусь.

Я только что поздравлял этих шахтеров в Днепродзержинске, потому у меня сейчас такая голова, что я не могу припомнить, какое именно произведение… Я тоже когда-то работал шахтером. С этого шага начинал свою, так сказать, жизнь.

У меня много стихов о шахтерах. Я это пережил, так сказать, на своей шкуре. Вот такие дела.

Многие мои знакомые услышали, что есть такой поэт в Украине только после того, как вы стали «героем». Я обошла в центре Киева несколько книжных магазинов и не нашла ни одной вашей книжки. Более того, даже работники магазинов не слышали, что вы такой существуете…

У меня когда-то выходили книжки и в Киеве, и в Москве, но в основном – на Донбассе. Мои стихи выходили и в Чехословакии. А в Москве вышло о моем родном крае и о Святогорске. Вы наверное слышали, что Святоуспенская лавра там – это любимое мое место, и Виктора Федоровича тоже. Я, так сказать, воспел этот край.

А почему, считаете, о вас никто не слышал?

Ну да, есть такой недостаток… Вы ж знаете, что поэзия сегодня совсем не модная. Потому так получилось, что далее Донбасса и не идет. А на Донбассе меня знают все, и дети меня читают, даже пишут сочинения на мои произведения. Я, так сказать, и в историческом аспекте работаю. Когда-то у меня выходила и поэма «Роксолана», еще до Загребельного.

Да, у вас есть еще «произведение» о Мазепе под названием «Цена предательства»… А вам известно, что он строил церкви по всей Украине?

Вот видите, эту книжку вы нашли.

Да, только краткое упоминание в Интернете.

А-а-а, жалко. Да, знаю, что он строил, но это было не его сутью, это что-то поверхностное… Если б у меня была возможность, я б тоже строил… При встрече я вам подарю эту книжку. Я, наверное, скоро буду в Киеве. Я на нынешний момент первым стою в списке Партии регионов. Наверно, осенью я уже буду депутатом .

Вы уже были им в 2007 году…

Даст Бог, буду! Хотя, знаете, твердо говорить в этом мире никогда не следует.

Вы пишете только на русском, точнее «донецком» языке?

Нет, у меня есть юморные стихи и на українській мові. Ну, у меня так сложилось здесь на Донбассе… Судьбу ж не переделаешь. Я люблю чистый, красивый украинский язык, не насыщенный суржиком Австро-Венгрии.

Трудно понять, что вы имеете в виду… Наверное, это какие-то донбасские мифы, говоря вашим наречием – такая «замолодь»… Считаете ли вы себя большим героем Украины, чем Степан Бандера?

Ой, какие вопросы. Слушайте, я даже не хочу отвечать на такие вопросы.

Почему?

Не хочу таких параллелей и все. Я имею право.

А какое у вас отношение к Бандере?

У меня такое же отношение, как и у каждого донбассовца – негативное.

А кого вы считаете своим героем?

Мне нравится Виктор Федорович как герой. Я знаю, что у него большое сердце, он прошел через большие страдания. Он действительно может стать реформатором. Я на него надеюсь. Вот он слово держит: как сказал, то как гвоздь по шляпку заколотил. Вот такое слово у него.

Да, и вся страна ощутила «улучшение жизни уже сегодня», аж по шляпку…

Ой, это же не так все просто. Когда пришел Азаров была казна пустая… Потихоничку, будет стабильность. Я свято в это верю.

Вы член Союза писателей Украины. Я разговаривала с его главой Владимиром Яворивским, он сказал, что вы очень хороший человек, но очень посредственный поэт…

Было бы смешно, если бы он меня признал. Себя бы он точно признал… Я помню, как он славил Владимира Ленина, а я не воспевал…

А может ли быть Героем Украины человек, который практически не известен ее гражданам? Извините, но Донецк – это ведь далеко не вся Украина…

Ничего, еще узнают. Все еще впереди, если шо-то не доделал, доделаем.

А как вы смотрите на сегодняшнюю «дружбу» Украины с Россией? Не кажется ли вам, что она, вопреки всем заверениям, мало изменилась со времен «помаранчевой» власти?

Я вообще, так сказать, только положительно смотрю на дружбу Украины и России. Разделение народов – это как по живой ране. Главное – что есть попытки, рано или поздно узелочек развяжется.

А что мешает этому узелку развязаться, по вашему мнению?

Наверное, эти договоренности по газу. Надо было не разрушать интеграцию, но мы же хотели незалежности. А теперь пытаемся восстановить все и разрубить «гордиев узел».

О какой интеграции вы говорите? С Россией?

О взаимной, так сказать.

А вы за вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Белоруссией?

Ну а почему бы и нет?!

А почему "да"? Почему не за вступление в Зону свободной торговли с Евросоюзом?

Считаю, что нужно своего товаропроизводителя как-то поощрять и развивать, потому что в Европе все такое невкусное. Я уже не говорю о сале… А наше все очень полезное и вкусное.

А вы когда последний раз были в Европе?

Ой, я уже забыл. Давно! А вы разве со мной не согласны?

Боюсь, что нет. Да и вряд ли кто-нибудь, кто бывал в Европе, рискнет утверждать, что там еда менее качественна, чем у нас...

Оксана Климончук