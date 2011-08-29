Начался суд о "повреждении плитки" на Майдане

Сегодня в Шевченковском районном суде Киева началось слушание дела о повреждении плитки на Майдане Незалежности участниками акции протеста против принятия Налогового кодекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВОО "Коалиция участников помаранчевой революции" (КУПР).

Всего по делу проходят семь человек. На суд явились пятеро, шестой обвиняемый не явился по неизвестным причинам, еще один обвиняемый находится в розыске.

В начале заседания лидер предпринимательского Майдана Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО, которому инкриминируют также создание организованной преступной группировки и руководство ею, обратился в суд с ходатайством о видео- и аудиофиксации судебного слушания и о присутствии на слушании представителей СМИ. Оба ходатайства суд удовлетворил.

Первое слушание по сути дела назначено на 15 сентября на 16.00.

Как сообщалось, милиция возбудила уголовное дело по факту преднамеренного повреждения имущества при установлении палаток предпринимателями во время акции протеста против Налогового кодекса на Майдане.

Палаточный городок функционировал на Майдане с 22 ноября по 3 декабря 2010 года.