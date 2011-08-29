Вовк попрощался с Луценко до 19 сентября

В заседании Печерского районного суда Киева, на котором рассматривается уголовное дело по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, объявлен перерыв до 19 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после допроса второго свидетеля по эпизоду дела относительно приема на работу в МВД водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА объявил председательствующий на процессе судья Сергей ВОВК.

Как отмечается в решении суда, такой длительный срок перерыва обусловлен необходимостью проведения очередного медицинского обследования Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, адвокаты экс-министра считают, что длительный перерыв в рассмотрении дела связан с отпуском одного из членов судейской коллегии.

Следующее судебное заседание по делу Ю.ЛУЦЕНКО должно начаться в 9 часов 15 минут 19 сентября.