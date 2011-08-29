Янукович завтра летит в Польшу (дополнено)

Завтра, 30 августа, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит в Республику Польша.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Польше в пресс-службе Президента РП, в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с Брониславом КОМОРОВСКИМ в его летней резиденции в Юрате и возложит венок к Памятнику защитникам побережья на Вестерплатте в Гданьске.

Представитель пресс-службы отказалась сообщить корреспонденту УНИАН, какие темы планируют обсудить главы государств (по неофициальным данным, среди тем, которые могут обсуждать Б.КОМОРОВСКИЙ и В.ЯНУКОВИЧ - арест бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО - УНИАН).

Представитель пресс-службы Б.КОМОРОВСКОГО также не прокомментировала неофициальную информацию, что визит В.ЯНУКОВИЧА ранее планировался на два дня: 30 и 31 августа.

"Не могу больше ничего сказать, кроме того, что есть в официальном сообщении", - сказала собеседник УНИАН.

Согласно сообщению канцелярии главы Польского государства, президенты не планируют давать пресс-конференцию для СМИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня сам В.ЯНУКОВИЧ заявил, что во время визита в Польшу обсудит с Б.КОМОРОВСКИМ вопросы евроинтеграции Украины и участие Украины в инициативе ЕС «Восточное партнерство».