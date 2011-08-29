В Пересопнице из-за Януковича пострадала скотина

Жителям Пересопницы и прилегающих сел в Ривненской области в день приезда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на празднование 450-летия Пересопницкого Евангелия запретили выпасать скот и даже выводить его со двора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины» со ссылкой на местных жителей.

Также сегодня утром в Ривне возле Народного дома ривненские милиционеры заблокировали автобусы с жителями города, которые собирались ехать на празднование по случаю 450-летия рукописного Пересопницкого Евангелия.

«Милиция объяснила свои действия тем, что у водителей не было разрешений на перевозку пассажиров и специального пропуска», - говорится в сообщении.

Почти полтора часа представители Ривненского Комитета сопротивления диктатуре напрасно пытались убедить стражей порядка в том, что они не имеют права мешать поездке, отмечает пресс-служба.

«Несмотря на запрет, делегация на автобусах смогла выехать, но на улице Дубенской их снова заблокировали милиционеры», - сообщили в «Батькивщине».

Только после вмешательства народных депутатов автобусы с людьми пропустили в Пересопницу, где проходили торжества.