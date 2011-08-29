Венгерский эксперт: Процесс Тимошенко не повлияет на евроинтеграцию Украины

Судебное дело против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко не сможет помешать проведению саммита Украина - Европейский Союз и заключению Договора об ассоциации, упрощению визового режима и предоставлению Украине перспективы полноправного членства в ЕС.

Как сообщает Укринформ, такое мнение выразил председатель общества заграничных связей Венгрии (Hungarian Foreign Affaires Society) Иштван Чейтеи.

"Из-за судебного дела Юлии Тимошенко в последнее время в прессе отзывы (об Украине - ред.) негативны, но не думаю, что они определяющие", - подчеркнул И. Чейтеи.

Он также подчеркнул, что саммит Украина-ЕС, запланированный на декабрь этого года, может стать переломной в геополитической стратегии Евросоюза. По его словам, Европейский Союз нуждается в процветающих и демократических странах-соседях, с которыми можно кооперироваться и развивать сотрудничество. Одним из таких соседей, по его мнению, может стать Украина.