Луценко думает: после ордена Москаль порвет власть «вдвое качественнее»

Экс-министр внутренних дел, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ после получения государственной награды от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА еще качественнее будет бороться с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам по завершении судебного заседания, комментируя награждение главой государства Г.МОСКАЛЯ орденом «За заслуги».

«После награды, я убежден, что это будет «породистый» борец со злоупотреблениями и коррупцией в МВД да и во власти в целом», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время на уточняющий вопрос, не передумает ли он после получения Г.МОСКАЛЕМ ордена из рук В.ЯНУКОВИЧА брать его в свои защитники, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Нет, что вы. Я уважал и уважаю Геннадия Геннадиевича. А если говорить без иронии, я читал комментарий Геннадия Геннадиевича, и мне кажется, он абсолютно обоснованно высказался по этому поводу».

«Представление на награждение было сделано Комитетом ВР, Президент награждает его как высшее должностное лицо государства, поэтому никаких оснований сомневаться в законности и заслуженности этой награды я не вижу. Думаю, что он (Г.МОСКАЛЬ) один из немногих руководителей МВД, который после стольких лет и дальше заслуживает на награждение. Я убежден, что этот парень порвет эту власть вдвое качественнее», - подчеркнул экс-министр.

Вместе с тем присвоение Президентом звания генерала армии председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ вызывает у Ю.ЛУЦЕНКО только «смех».

«Ну, это вызывает только смех. Вы знаете, мне, человеку, который пришел старшим лейтенантом запаса в МВД, который руководил 300 тысячами сотрудников и ушел старшим лейтенантом запаса, смешно слышать о генерале армии ХОРОШКОВСКОМ, который руководит 30 тысячами разведчиков, причем это у него первое звание. Это уникальное решение нашего В.ЯНУКОВИЧА», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.