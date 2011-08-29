Милиция вызывает на допрос участников шествия в день Независимости

В Донецке милиция вызывает на допрос участников шествия в городе в честь Дня Независимости 24 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Донецкой областной организации политичной партии «Фронт Змін».

Согласно сообщению, сегодня в 7 часов утра к заместителю председателя Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвита», члену областного Комитета сопротивления диктатуре Марии ОЛИЙНЫК пришли домой двое сотрудников Ворошиловского райотдела милиции г. Донецка - майор Игорь ДЕШЕВЫЙ и прапорщик Дмитрий МИЩЕНКО. Они заявили, что сегодня к 11.00 М.ОЛИЙНЫК должна явиться в Ворошиловский райотдел милиции в качестве свидетеля «по делу о незаконном праздновании Дня Независимости в Донецке 24 августа».

М.ОЛИЙНЫК ответила сотрудникам милиции, что прийти в милицию к 11.00 она не сможет, так как сегодня в 10.00 должна быть в Донецком апелляционном админсуде как участник по делу о ликвидации школ № № 3,27 и 100 г. Макеевки.

«Я им написала, что сегодня не смогу прийти в райотдел», - сказала М.ОЛИЙНЫК. На это милиционеры заявили, что в случае неявки в милицию к назначенному времени, она «будет препровождена в райотдел», и удалились.

М.ОЛИЙНЫК около 13.00 сообщила корреспонденту УНИАН, что в милицию она не пошла, поскольку с 10.00 находится в здании Донецком апелляционного админсуда, где проходит судебное заседание с ее участием.

Как сообщал УНИАН, рано утром 24 августа Донецкий окружной административный суд вынес решение запретить проводить в городе шествие и митинг в День независимости Украины.

Как сообщили заместитель председателя Донецкой облорганизации Всеукраинского общества «Просвита» Мария ОЛИЙНЫК и председатель Донецкой облорганизации Народного руха Украины Виталий ГАТЧЕНКО, 23 августа в суд поступил иск Донецкого горсовета о запрете проведения в День Независимости Украины акций ряду организаций, подавшим в горсовет заявки. В числе этих организаций были НРУ, общество «Просвита», а также общественные организации воинов-афганцев и шахтеров-инвалидов.

М.ОЛИЙНЫК отметила, что суд рассматривал иск горсовета с 17.30 23 августа до 4.00 утра 24 августа с несколькими перерывами. Уже в третьем часу ночи 24 августа представители организаций написали суду заявление о том, что наступил праздничный, т.е. нерабочий день, и суд не вправе работать. «Однако суд отказался рассматривать это заявление, обосновав это тем, что незадолго до этого принял решение прекратить прием ходатайств и заявлений», - сказала М.ОЛИЙНЫК.

В.ГАТЧЕНКО добавил, что лишь около 6 часов утра суд вынес решение – запретить организациям, подавшим заявки в горсовет, проводить шествие проезжей частью в центре Донецка и митинг.

«Суд мотивировал свое решение тем, что организации, подавшие заявки, имеют «разные идеологические позиции» относительно празднования Дня Независимости, и в связи с этим якобы могут возникнуть ситуации с нарушением общественного порядка», - отметил В.ГАТЧЕНКО.

24 августа в центре Донецка более 300 сторонников оппозиции собрались на площади Ленина под многочисленными флагами НРУ, ВО «Свобода», «Фронта Змін», с плакатами и транспарантами, на которых написаны слова Вячеслава Чорновила «Ми українці, це наша земля» и др.

Участники акции возложили к подножию памятника Ленину венок из металлической проволоки с надписью «Катуванцю українського народу». После этого сторонники оппозиции сформировались в колонну и, не мешая движению, прошли по тротуару вдоль улицы Артема к памятнику Тарасу Шевченко. Возглавили колонну люди в украинских национальных костюмах с большими национальными флагами. Они пели украинские песни и гимн Украины, выкрикивали «Украине слава! Героям слава!». Колонну сопровождали сотрудники милиции.