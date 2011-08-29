Луценко заявляет, что обвинения прокуратуры «трещат по швам»

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что обвинения прокуратуры в незаконном трудоустройстве в центральный аппарат МВД водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА «трещат по швам».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня в интервью журналистам во время перерыва в заседании Печерского районного суда Киева, объявленного после допроса двух свидетелей по эпизоду дела относительно незаконности приема его водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА на работу в центральный аппарат МВД.

«Сегодня уже два свидетеля заявили, что при трудоустройстве ПРИСТУПЛЮКА на работу в органы внутренних дел не были нарушены никакие нормативы или законы. При присвоении ему первичного звания «капитан» также нарушений не было. В связи с этим я, бесспорно, спрошу, как после этого можно трактовать обвинительное заключение: «Осознавая преступный характер своих действий и предвидя наступление в результате их осуществления общественно опасных последствий в виде прямого материального ущерба, ЛУЦЕНКО подписал на своем служебном месте – в рабочем кабинете – приказ о приеме ПРИСТУПЛЮКА на службу». Как при этом можно говорить, что я, «осознавая преступный характер», подписал приказ, который основывается на абсолютно законно принятых решениях кадровой службы? Мне кажется, вывод очень простой: дело продолжает трещать по швам в части первого эпизода при допросе первых же свидетелей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.