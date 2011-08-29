Табачника в день знаний поздравят «с козлом»

1 сентября в ряде городов Украины состоится акция протеста против политики министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия Табачника.

Об этом сообщает пресс-служба общественного движения "Відсіч".

Акции под названием "С Табачника реформ, как с козла молока" запланированы в Киеве, Донецке, Черкассах, Дрогобыче, Луцке и Виннице.

"В отличие от других стран, где студенты и граждане не имеют понятия, кто у них возглавляет Министерство образования, в Украине Министр образования - настоящая звезда - пользуется "большой популярностью" среди студентов и даже имеет персональный символ в виде бородатые-рогатого животного, имеющего пристрастие к капусте", - пишут в "Відсічі".

"1 сентября министр образования как человек, который любит публичные выступления и внимание телекамер, не преминет возможности продемонстрировать высокий профессиональный и интеллектуальный уровень и публично отчитается перед президентом Украины за выполнение его предвыборных обещаний в сфере образования, ведь министру есть чем похвастаться", - говорится в заявлении гражданского движения.

Украинская правда