Еще один кадровик стал в суде на сторону Луценко

Второй свидетель по уголовному делу в отношении обвинения экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Юрий КОШИЦ подтвердил законность трудоустройства в центральный аппарат МВД водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КОШИЦ, который в 2005 году работал в управлении трудоустройства кадров Департамента кадрового обеспечения МВД, заявил сегодня в суде, отвечая на вопрос стороны обвинения.

«Никакого запрета, что нельзя принять (на работу в МВД Л.ПРИСТУПЛЮКА, которому в тот момент исполнилось 47 лет, – УНИАН) в законе, ни в одной инструкции нет. Документы на полномочность работы Л.ПРИСТУПЛЮКА в Департаменте оперативно-розыскной деятельности проверялись», - сказал Ю.КОШИЦ.

По словам свидетеля, он лично в заключении о приеме на работу Л.ПРИСТУПЛЮКА указал, что тот заслуживает назначения на должность старшего оперуполномоченного.

«Все основания, для того чтобы рекомендовать его на эту должность, были», - сказал Ю.КОШИЦ.

Отвечая на уточняющий вопрос прокуроров, какое звание предусматривает эта должность, свидетель сказал: «Это была майорская должность. Он мог получить на этом посту до майора включительно».

Следует также отметить, что оба свидетеля, которых сегодня в суде допросили по эпизоду дела относительно трудоустройства Л.ПРИСТУПЛЮКА, отрицали, что во время допросов в Генеральной прокуратуре употребляли словосочетание «чистка кадров». В то же время в протоколе допросов указано, что эти свидетели заявляли, что после назначения Ю.ЛУЦЕНКО на должность главы МВД в ведомстве началась «чистка кадров». В частности, по этому поводу первый свидетель Сергей ШУМИЛО сказал, что на тот момент в связи со вступлением в силу изменений к пенсионному законодательству работники органов внутренних дел начали массово увольняться по собственному желанию. В свою очередь, Ю.КОШИЦ по этому поводу объяснил, что фактически каждый министр, который назначается на должность, подбирает себе членов команды, которым доверяет.