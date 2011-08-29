Янукович перерезал ленточку в Центре лучевой терапии

13:07, 29 августа 2011
Политика
957

Президент - в Ровно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в г. Ривне принял участие в церемонии открытия Центра лучевой терапии областного онкологического диспансера.

Как передает корреспондент УНИАН, поздравляя коллектив медицинского заведения с этим событием, глава государства отметил, что ему приятно открыть центр, который построен благодаря партнерству государства и бизнеса.

«Программа, которую выполняет Фонд Рината Ахметова, предусматривает сотрудничество фонда с разными медицинскими заведениями. Она направлена на помощь людям, которые болеют онкозаболеваниями, на своевременное выявление этих заболеваний и возможность эффективно их лечить. Все оборудование, установленное в новом центре, самое современное, мировых образцов. Специалисты, которые будут на нем работать, учились в зарубежных учреждениях. 18 тысяч онкобольных в Ривненской области получать возможность эффективно лечиться», - сказал Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, онкологические болезни – это беда, вызванная Чернобыльской катастрофой, ведь этими болезнями чаще всего болеют жители наиболее пораженных радиацией регионов.

«Мы обязаны эту беду одолеть. Поэтому я хочу поблагодарить и строителей, и местные власти, и, безусловно, Фонд «Развитие Украины» за то, что они по-человечески относятся к тем проблемам, которые существуют в нашей жизни», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в следующем году власть планирует увеличить финансирование медицины не менее чем на 10 млрд. грн.

Также он подчеркнул, что люди ожидают реформ в медицинской сфере.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что состояние украинских больниц «не отвечает современным требованиям». «Мы обязаны сделать все, чтобы здравоохранение в государстве стало приоритетной отраслью, которая бы служила людям, и мы это будем делать», - подчеркнул он.

Президент перерезал символическую ленту перед входом в новый Центр лучевой терапии и осмотрел его помещения, а также новейшее медицинское оборудование.

В церемонии открытия центра также принял участие министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.

По данным пресс-службы Президента, в Центре лучевой терапии Ривненского областного онкологического диспансера работают 11 лечебных кабинетов, обустроенных самым современным медицинским оборудованием: цифровым линейным ускорителем, компьютерным томографом, оборудованием для дозиметрии, а также иммобилизации и позиционирования пациентов, гамма-терапевтичним аппаратом, аппаратом брахи-терапии. Онкобольных будут обслуживать 22 специалиста, которые обучались и прошли стажировку за рубежом.

В Ривненской области ежегодно 2,5-3 тысячи онкобольных нуждаются в лучевой терапии на линейном ускорителе. До сих пор их направляли в Киев или Донецк. В целом за год в центре будут проходить курс лечения до 7 тысяч пациентов. Здесь смогут лечиться не только жители Ривненской области, но и пациенты из соседних областей.

Как сообщал УНИАН, современное медицинское оборудование общей стоимостью 22,2 млн. грн. для Центра лучевой терапии Ривненского областного онкодиспансера закупил Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter