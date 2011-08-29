Тягнибока вызовут на допрос?

Руководителей Киевской городской и Сумской областной организаций Всеукраинского объединения «Свобода» Андрея ИЛЬЕНКО и Игоря МИРОШНИЧЕНКО допросили в Следственном управлении Главного управления МВД Украины в городе Киеве по уголовному делу, возбужденному относительно событий в столице в день Независимости Украины.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», допрос состоялся 27 августа.

Больше всего следователей интересовала деятельность Комитета сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 партий и который организовал митинг сторонников оппозиции 24 августа.

Допрос А.ИЛЬЕНКО продолжался 2,5 часа. Вопросы следователей касались деятельности Комитета сопротивления диктатуре и самой акции 24 августа.

Допрос И.МІРОШНИЧЕНКО продолжался 1,5 часа.

Также 27 августа были допрошены активист Киевской городской организации ВО "Свобода" Эдуард ИГОЛЬНІКОВ и заместитель председателя столичной организации партии Руслан АНДРИЙКО.

По неофициальной информации, в ближайшее время на допросы будут вызывать также другие представители ВО «Свобода» – лидер партии Олег ТЯГНИБОК и его заместитель Андрей МОХНИК.

Как сообщал УНИАН, 24 августа бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перекрыли улицу Владимирскую в Киеве, чтобы не допустить проход колонны сторонников оппозиции к Администрации Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слезоточивого газа.

В свою очередь, Главное управление МВД Украины в г. Киеве заявило, что участники акции причинили ранения шестерым милиционерам.

25 августа следственным отделением ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по фактам столкновений «между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа (по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство").