У Могилева предупредили, что разговор с оппозицией ласковым не будет

В рамках расследования уголовного дела по фактам столкновений в Киеве 24 августа между представителями митингующих и бойцами спецподразделения "Беркут" на допрос в Министерство внутренних дел вызваны народные депутаты из оппозиционных фракций: Владимир ЯВОРИВСКИЙ ("БЮТ-Батькивщина"), Вячеслав КИРИЛЕНКО и Олесь ДОНИЙ (оба – "Наша Украина – Народная самооборона").

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» со ссылкой на свои источники.

Также, по информации издания, повестка на допрос в МВД выписана на первого заместителя председателя партии "Батьківщина" Александра ТУРЧИНОВА.

Начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК подтвердил изданию информацию о вызове на допрос А.ТУРЧИНОВА.

"ТУРЧИНОВ будет вызван на допрос пока в качестве свидетеля как один из организаторов этого мероприятия. Он отдавал приказы митингующим строиться в колонны и идти на Банковую, нарушая решение суда», – сказал В.ПОЛИЩУК.

По его словам, «если нарушители ждут, что в милиции с ними будут говорить нежно и ласково, они ошибаются, это процессуальные действия, пусть будут готовы к неприятным вопросам».

В.ПОЛИЩУК также уверен, что намерение народных депутатов подать в суд на милицию "переходит все границы". "Такой толерантной милиции, как в Украине, нет ни в одной стране мира. Их бьют, в них бросают бутылки, дымовые шашки, с них срывают каски, потом еще и требуют возбудить в их отношении уголовные дела! Пусть депутаты посмотрят видеосюжеты из Испании, Англии и других европейских стран и сравнят действия работников милиции по гуманности – там полиция действует гораздо жестче", – подчеркнул В.ПОЛИЩУК. Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, планировал 24 августа провести митинг возле памятника Тарасу Шевченко, а затем народный марш, который должен был стартовать от памятника Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.

Однако 23 августа Окружной административный суд Киева разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции по случаю Дня Независимости Украины только возле памятника Тарасу Шевченко.

24 августа участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня Независимости Украины, намеревались идти пешим ходом к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ принятую ими резолюцию.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перекрыли улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны к Администрации Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слезоточивого газа.

В свою очередь, Главное управление МВД Украины в г. Киеве заявило, что участники акции ранили шесть милиционеров.

25 августа следственным отделом ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по фактам столкновений «между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа (по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство").

26 августа А.ТУРЧИНОВ сообщил, что оппозиционные народные депутаты собирают подписи под обращением в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против должностных лиц МВД, которые отдали приказ подчиненным помешать проходу колонны и применили слезоточивый газ на улице Владимирской против участников митинга по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.