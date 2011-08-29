Луценко - после показаний свидетеля: почему тогда я в клетке?

Принятие на службу в центральный аппарат МВД Украины водителя экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА проходило с соблюдением всех требований законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время допроса в зале заседания Печерского райсуда Киева, который рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО, заявил свидетель - начальник Управления трудоустройства кадров МВД Сергей ШУМИЛО.

«Принятие ПРИСТУПЛЮКА на службу отвечало всем требованиям закона. Необходимые документы для принятия его на службу были собраны», - сказал С.ШУМИЛО, отвечая на вопрос адвокатов бывшего руководителя ведомства.

При этом он отметил, что никакого давления при оформлении в МВД Л.ПРИСТУПЛЮКА на него лично никто не оказывал.

Также на один из вопросов по поводу того, знал ли свидетель, что Л.ПРИСТУПЛЮК «является человеком ЛУЦЕНКО», С.ШУМИЛО ответил, что не может дать на это увердительный ответ, отметив, в то же время, что при трудоустройстве указанного лица начальник Департамента кадрового обеспечения лишь сказал ему, что его нужно оформить срочно.

В свою очередь на вопрос суда, есть ли у подсудимого какие-то вопросы к свидетелю, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «После того, как свидетель заявил о полной законности принятия ПРИСТУПЛЮКА на службу, у меня вопросов к нему нет. У меня есть лишь риторический вопрос: почему тогда я в клетке?».

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева рассматривает с конца мая дело Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генеральная прокуратура, среди прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего бывшего водителя и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.